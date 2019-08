Gérard Depardieu "alcoolisé" sur le tournage de "Thalasso"

Duel d'ébriété en salles obscures, dans Thalasso, à partir du mercredi 21 août 2019. Gérard Depardieu et Michel Houellebecq tenteront ensemble de survivre aux réglementations d'un établissement de soins : nourriture limitée, tabagisme proscrit... tout comme, bien sûr, l'alcool. Sauf que les effluves de raisin ont semble-t-il transcendé les frontières du réel, comme l'explique Guillaume Nicloux, aux commandes du long métrage, dans les colonnes du Parisien. "En fait, ils n'ont pas changé leurs habitudes, se souvient-il à propos du tournage. Concernant la boisson, on voit bien qu'il y en a, amenée de l'extérieur. Ils n'ont pas vraiment modifié leur consommation habituelle. Je dirais que l'alcoolémie était trois fois plus élevée dans L'Enlèvement de Michel Houellebecq que dans Thalasso. Là, nous restons dans une forme d'euphorie très raisonnable."

Effectivement, dans la bande-annonce du film, on voit Gérard Depardieu rire des rumeurs d'alcoolémie dont il fait régulièrement l'objet... d'autant que l'acteur de 70 ans joue, tout comme Michel Houellebecq, son propre rôle : "T'as pas de cirrhose ? Ben oui ! Il n'y a que les gens qui boivent qui ont des cirrhoses, c'est normal." Si le duo a été sélectionné par Guillaume Nicloux, c'est que le réalisateur connaissait déjà bien ces hurluberlus du grand écran. Il a déjà collaboré avec Gérard Depardieu dans Valley of Love – avec Isabelle Huppert – ou encore The End et Les Confins du Monde, puis avec Michel Houellebecq à deux reprises. "J'ai un regard amical et une confiance réciproque qui me permet d'envisager un traitement cinématographique très autobiographique et introspectif", conclut-il.

Gérard Depardieu affirme qu'il n'est pas "alcoolique"

Dans un portrait rédigé par le magazine Télérama, Gérard Depardieu expliquait qu'il buvait, comme tous les acteurs, "par fragilité". "Mais ça amène au mensonge. Peu à peu, les alcooliques se cachent, ils ont honte. C'est pour ça que je ne suis pas un alcoolique, je ne me cache jamais. Si je bois, c'est par excès de vie." On attend de connaître l'avis des experts de la thalasso qui l'ont accueilli pendant le tournage...

Yohann Turi