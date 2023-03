Gérard Klein : Le célèbre acteur de la série "L'Instit" méconnaissable sur des images d'archives

Il fait actuellement la promotion de son livre, Gérard rêve encore. Ce samedi 11 mars, Gérard Klein était l'invité de Télématin. Celui qui incarnait Victor Novak, dans la série à succès L'Instit est revenu sur sa carrière. Si de nombreux téléspectateurs l'ont connu dans le téléfilm, le comédien était animateur radio dans sa jeunesse. En effet, à l'âge de 22 ans, il officiait sur France Inter. L'occasion était alors trop belle pour Damien Thévenot, l'animateur de Télématin, de dévoiler des images d'archives. Et une chose est sûre, il y a eu du changement. En effet, sur les images diffusées, on peut voir Gérard Klein avec des cheveux bruns, vêtu d'un élégant costume-cravate.

Les téléspectateurs de France 2 peuvent ainsi l'entendre dire : "J'aime bien [ce métier, NDLR], parce que ça me fait rire. Alors comme j'aime bien rire, je m'y plais assez. Mais je voudrais, et c'est là mon problème, essayer de communiquer mon envie de rire à ceux qui sont de l'autre côté du micro". Puis ce sont d'autres images qui sont diffusées : cette fois-ci, Gérard Klein est chanteur. Autre métier, look différent !

Gérard Klein redécouvre des images étonnantes

Exit le costume et bonjour à la tenue colorée. L'artiste a les cheveux longs et une belle barbe imposante. Un changement de look radical ! Depuis, le comédien est plus discret dans les médias ou à la télévision. Il n'empêche qu'à 80 ans, il a toujours de grands projets en tête. Et il s'est remis à la chanson puisqu'il est parti en tournée en France et aux Etats-Unis. C'est grâce à sa petite-fille Frida que le chanteur a décidé de revenir sur le devant de la scène. "J'ai écrit une petite chanson, mais juste comme ça, pour elle et moi, explique-t-il à nos confrères de France Dimanche. Et comme ça m'a vachement plu, je me suis dit pourquoi pas en faire d'autres dans lesquelles je raconterais des moments marrants de ma vie."

En pleine forme, Gérard Klein est un homme heureux. "Eh oui, je suis un vieux de 80 ans qui aime bien chanter et a surtout envie de continuer à déconner ! Vous savez, quand on est vieux, soit on se fait vraiment chier à ressasser le passé et à se dire que c'était mieux avant, soit on nourrit des idées un peu folles ! Moi, j'opte pour la deuxième option. Tout vieux peut avoir un rêve un peu dingue. Il faut continuer de rêver. C'est ma philosophie et ce pourquoi j'ai baptisé cette nouvelle aventure : Gérard rêve encore."