Gérard Lenorman malade ? "Je vis un calvaire"

Rien n'arrête Gérard Lenorman. A 76 ans, le chanteur a retrouvé les studios d'enregistrement. Son prochain album, le premier depuis 21 ans, sortira le 8 octobre. Le septuagénaire a profité de la promotion de son nouveau disque pour faire des révélations au Parisien. Dans les colonnes du journal, on apprend que Gérard Lenorman est atteint d'"une grave maladie" !

"Je ne suis pas quelqu'un de tranquille, je souffre beaucoup de la maladie du monde. Et on nous ment au quotidien, sur toutes les chaînes", confie l'interprète de La Ballade des gens heureux, qui déclare, au passage, ne plus regarder la télévision. Et si Gérard Lenorman ne supporte plus qu'on lui mente, c'est parce qu'il a été touché par un drame, dans les premières années de sa vie.

En effet, né de père inconnu en 1945, l'artiste apprendra à 35 ans qu'il est le fils d'un soldat allemand. "On m'a menti depuis ma naissance. Je suis né pour chanter mais ma vie a été castrée pendant 17 ans. Jusqu'à 17 ans, je n'étais rien. Et d'un seul coup, la porte s'est ouverte", avoue celui qui n'est pas vacciné contre la Covid-19.