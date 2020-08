Kendji Girac, Jenifer et M. Pokora font le show pour Le Grand Concert de l'été

C'est une grande et belle soirée qui attend les téléspectateurs de TF1. Le 15 août 2020, la première chaîne diffusera l'émission Le Grand Concert de l'été présenté par l'un de ses animateurs emblématique: Nikos Aliagas.

C'est depuis les arènes de Nîmes que le présentateur de 51 ans introduira des artistes qui ont marqué ces dernières années, avant qu'ils proposent un show exceptionnel en solo ou en duo. Les téléspectateurs auront la chance de danser au rythme des plus grands tubes de Kendji Girac, le gagnant de The Voice 3 (en 2014). Jenifer, sublime en longue robe rouge, le jeune papa M. Pokora, Aya Nakamura et Vegedream mettront aussi l'ambiance dans le salon des fidèles de TF1.

Ce n'est pas tout ! Gims, Vitaa, Dadju, Slimane, Louane, Clara Luciani, Patrick Bruel, Hoshi, Boulevard des airs, Christine and The Queens et Angèle (qui a récemment fait son coming out) feront le show pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

Sans oublier la jeune maman Louane, Amir, Soprano, Julien Doré, Claudio Capéo, Christophe Maé, Bigflo & Oli, Vianney, Calogero, Kids United, Marina Kaye, 3 Cafés Gourmands, Jain, les Kids United, les Fréro Delavega, Naestro et Luis Fonsi.

Cette soirée donnera à coup sûr du baume au coeur du public étant donné le contexte sanitaire actuel. A cause du coronavirus, nombreux sont ceux à avoir perdu des proches. Et les concerts étant pour l'heure interdits, cela donnera l'impression aux téléspectateurs d'en vivre un, même si c'est depuis leur salon.