Gil Alma en deuil : il rend hommage à l'autre femme de sa vie

Ses fils, sa bataille

Marié à Aminata depuis onze ans, Gil Alma peut compter sur le soutien sans faille des siens dans ces épreuves, dont ses deux fils, Charlie et Sacha, âgés de 9 et 12 ans. En ligne, le papa n'hésite pas à dévoiler les coulisses hilarantes de son quotidien. Les membres de sa famille, son épouse comme ses enfants, sont régulièrement les vedettes de ses réseaux sociaux. Pourtant, dès qu'il s'agit de prendre la parole, l'acteur se montre plus pudique. "J'ai deux petits mecs, acceptait-il seulement de détailler auprès d'Ici Paris en 2017. Parfois, ils peuvent nous énerver, comme tous les gamins, mais ils sont en bonne santé et c'est l'essentiel ! Je m'organise. Enfin, ON s'organise avec ma femme, Aminata, qui est elle-même hôtesse de l'air. Mais j'ai une super nounou qui n'est autre que... ma maman !" Ha, la famille...