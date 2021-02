Gil Alma complexé par son sexe : sa gêne face à sa femme Aminata...

Après une première saison à succès, Stars à nu fait son retour. Ce vendredi 5 février 2021, TF1 diffuse le premier prime de cette deuxième édition. Parmi les personnalités qui participent au programme, Gil Alma ne parvient pas à se dénuder complètement et révèle être complexé par la taille de son sexe.

Le principe de Stars à nu n'a pas changé : les chanteurs, comédiens ou encore humoristes qui se prêtent au jeu sont invitée à se dévoiler nu dans le but de sensibiliser les téléspectateurs au dépistage du cancer du côlon pour les hommes, du sein et des cancers gynécologiques pour les femmes. Gil Alma a accepté le challenge, mais ne se semblait pas prêt à se dévoiler au début de l'aventure. En effet, à l'antenne de TF1, face à Alessandra Sublet et ses camarades, l'ex-interprète d'Alain Stuck Becker dans la série Nos chers voisins (M6) ne fait tomber que le haut.

"Je pense que, sur tous les films que j'ai tourné, j'ai dû me foutre à poil à peu près une trentaine de fois. Je pense que j'ai dû faire l'amour à une dizaine de filles en fiction. Et je vais m'arrêter là, je vais enlever ça, ce sera bien", lâche-t-il, enlevant son t-shirt et dévoilant un corps musclé et bien entretenu.

Gil Alma juge son sexe trop petit : "J'appelle ça le syndrome de la Twingo"

Le bas, Gil Alma préfère le garder. "J'ai écrit un sketch sur ça. J'ai appelé ça le syndrome de la Twingo. C'est quand tu compares ton sexe à une voiture. J'ai comparé le mien à une petite voiture... Je pense que beaucoup d'hommes ont ce complexe là. J'ai aussi ce truc avec ma femme : quand j'ai froid, je ne passe pas devant elle", confie-t-il face aux autres participants hilares. Plus sérieux face caméra, l'époux d'Aminata s'explique : "Je ne suis pas très à l'aise sur la partie basse du corps. À l'heure où je vous parle actuellement je ne sais toujours pas si je vais réussir à me mettre complètement nu."

Rappelons qu'en novembre dernier, lors d'un live avec nos confrères de Télépro, Gil Alma, qui faisait la promo de l'émission Stars à nu, avait surpris les internautes en baissant son pantalon et en affichant ses fesses !

Pour cette nouvelle saison de Stars à nu, Christophe Beaugrand, Cartman, Vincent Desagnat, Jeanfi Janssens, Camille Lacourt et Laurent Maistret accompagnent Gil Alma. Dans la version féminine du programme, Inès Vandamme, les ex-Miss France Maëva Coucke, Nathalie Marquay-Pernaut et Linda Hardy, l'animatrice Anaïs Grangerac et la youtubeuse Lola Dubini sont attendues au casting.