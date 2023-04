Gilbert Bou Jaoudé (Mariés au premier regard) n'est pas célibataire : révélations sur la vie privée de l'expert

Depuis le 20 mars, les téléspectateurs ont le plaisir de découvrir un nouvel épisode de Mariés au premier regard 2023, chaque lundi. Ils ont notamment fait la connaissance de Fabrice (qui n'a pas fait l'unanimité) et Anabel ou encore Emmanuel et Léa. Et nombreux sont ceux à avoir eu la surprise de voir un nouvel expert à la place de Pascal de Sutter. Il s'agit de Gilbert Bou Jaoudé. Interrogé par Ici Paris (numéro du 15 mars), il en a dit plus sur l'émission, mais aussi sa vie privée.

Lors de la conférence de presse, la production a fait savoir que parmi les nouveautés cette année, un expert rejoignait Estelle Dossin pour remplacer Pascal de Sutter. Il s'agit de Gilbert Bou Jaoudé, un médecin sexologue et thérapeute de couples. Il connaissait très bien Mariés au premier regard pour avoir regardé quelques épisodes avec son entourage. "Je les agaçais, car je faisais mes analyses. J'étais déjà un peu dedans ! Je trouvais assez passionnant de voir que les problématiques de relation amoureuse étaient semblables à celles des patients que je reçois dans mon cabinet", a-t-il expliqué à nos confrères. Désormais, c'est donc lui qui est présent pour les candidats, pour lesquels il a établi des compatibilités avec Estelle Dossin, dans l'espoir de voir une belle histoire d'amour naître.

Il en est en tout cas persuadé, de véritables relations peuvent naître grâce à Mariés au premier regard. Pour le prouver, il a expliqué qu'environ 20% des couples ont tenu, alors que sur les sites de rencontres, seulement 5 à 8% de relations durables évoluent. "Seul bémol, elle est seulement réservée à un petit nombre de personnes par an", a-t-il regretté.

Un homme heureux en amour

Gilbert Bou Jaoudé lui n'a pas eu besoin de Mariés au premier regard pour trouver l'amour de sa vie. L'expert n'est en effet pas un coeur à prendre et ne l'a pas caché. "Le hasard fait que, comme l'émission qui existe depuis sept ans, je fête aussi mes sept ans d'amour. Et je suis papa d'une ado de 12 ans", a-t-il précisé. Il n'a en revanche pas donné plus de détails sur les deux femmes de sa vie. Et son compte Instagram est concentré sur sa carrière. Mystère donc.