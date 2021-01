Gilbert Montagné : Son fils est en couple avec... la fille de sa femme !

A 69 ans, Gilbert Montagné est un patriarche heureux. Il est à la tête d'une tribu de deux enfants et deux petits-enfants sans compter qu'il est le beau-papa de trois enfants nés du premier mariage de son épouse. Dans cette grande famille subsiste une particularité : le mariage d'un des fils du chanteur avec... une des filles de sa femme !

En effet, de son premier mariage avec Maureen Byrne - dont il a divorcé en 1993 - Gilbert Montagné a eu deux fils prénommés Nicolas et Éric. Ce dernier s'est marié à Cécile, laquelle est la fille de Nikole, la seconde épouse du célèbre chanteur qu'il a épousé en 1999. Une romance sur laquelle l'interprète des tubes On va s'aimer et Les Sunlights des tropiques s'était brièvement exprimé auprès du magazine Gala en 2010. "Quand j'ai su qu'ils s'aimaient, je leur ai dit : 'Faites ce que vous voulez, mais soyez heureux.' Ils m'ont écouté", disait-il alors. Il en avait parlé alors qu'il devenait grand-père pour la deuxième fois. Le fils du chanteur et son épouse ayant eu deux filles, Mia et Ava. "Devenir grand-père a été une grande révélation. Maintenant, j'ai envie de transmettre...", ajoutait-il.

L'amour, c'est véritablement ce qui porte Gilbert Montagné. Avec sa femme Nikole, ils ont surmonté chacun un divorce difficile pour écrire une nouvelle page de leur vie sentimentale. "Dès le départ, Gilbert a eu l'écoute dont toute femme rêverait. Il était là. En fait, on s'est consolés, on s'est réparés l'un l'autre. Enfin, peut-être que, plus que lui, j'ai eu besoin de son aide. Au fil des années, quelque chose de profond s'est noué, et les familles se sont recomposées doucement", avait confié Nikole dans Gala.

Les amoureux savourent pleinement leur romance et ont même instauré quelques petits rituels. Gilbert Montagné et sa femme, qui vivent à Paris, aiment ainsi se promener sur les quais de Seine ou du côté du marché d'Aligre faire quelques emplettes pour de bons petits plats...