Gilbert Rozon, nouvelles poursuites pour agression sexuelle : une actrice réclame 1,6 million de dollars

Comme l'a rapporté Radio-Canada ce 15 avril 2021, Gilbert Rozon est une fois encore accusé d'agression sexuelle, quatre mois après son acquittement pour une plainte similaire. Le fondateur de Juste pour rire est aujourd'hui poursuivi en civil par Patricia Tulasne, une comédienne de 62 ans. Comme expliqué dans sa demande d'instance déposée au palais de justice de Montréal, celle-ci "demande que justice soit faite, que la vérité de l'agression qu'elle a subie soit démontrée, que les mensonges du défendeur soient exposés".

Les faits se seraient produits en août 1995, Patricia Tulasne était alors comédienne dans la pièce de théâtre Le dîner de cons, présentée lors d'une édition du festival Juste pour rire. Après un dîner de groupe, Gilbert Rozon aurait raccompagné l'actrice chez elle à Outremont. Il se serait alors "introduit de force dans son appartement" : "Il a alors plaqué [Patricia Tulasne] contre le mur, s'est jeté sur elle et s'est mis à déboutonner sa robe."

La comédienne aurait tenté de "résister au début" avant de prendre peur, se "figer" et "laisser faire". Elle aurait ensuite été "traînée dans la chambre à coucher" où elle dit avoir été agressée sexuellement. Suite à cette agression qui aurait "empoisonné sa vie", Patricia Tulasne dit en avoir subi les séquelles "seule et en silence", pendant plus de 20 ans, et mis sa carrière entre parenthèses. Elle réclame aujourd'hui 600 000 dollars en dommages et intérêts, ainsi qu'un million de dollars en dommages punitifs.

Comme le précisent nos confrères, Patricia Tulasne est la porte-parole du groupe Les Courageuses, "un collectif d'une vingtaine de femmes qui affirment avoir été agressées sexuellement par Gilbert Rozon entre 1982 et 2016". Leur tentative de recours collectif a été bloqué l'année dernière par la Cour d'appel du Québec, puis par la Cour suprême. De son côté, Gilbert Rozon a toujours nié ces accusations.