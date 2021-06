Gilbert Rozon, une nouvelle plainte pour viol : sa défense "grotesque"

Nouvelle plainte contre Gilbert Rozon. L'ancien magnat de l'humour canadien est visé par une quatrième plainte pour viols, déposée par une Canadienne prénommée Annick C. Les faits remontent à l'année 1980, alors que l'ancien juge de la France a un incroyable talent (M6) avait 25 ans. Il s'agit de la deuxième plainte pour viol déposée en un peu plus de deux mois contre Gilbert Rozon.

La plainte d'Annick C. a été déposée au tribunal civil du palais de justice de Montréal, complétée d'une requête de dommages et intérêts s'élevant à 880 000 euros (1,3 million de dollars canadiens). Depuis le mois d'avril, trois autres Québécoises, Lyne C., Patricia T. et Danie F. ont poursuivi Gilbert Rozon au civil, après l'échec de son acquittement prononcé en décembre 2020. La juge en charge de l'affaire avait estimé qu'elle ne pouvait conclure à la culpabilité du prévenu "hors de tout doute raisonnable".

Pour les victimes de viol, ces procès au pénal sont souvent une double peine. Les preuves étant souvent inexistantes ou détruites par le temps, les paroles des deux camps s'affrontent. Annick C., elle, a vécu les "mensonges" de Gilbert Rozon "comme un deuxième viol et en a subi un préjudice important".

A la barre, l'ancien patron du festival Juste pour Rire avait d'après elle "menti" en niant la version des faits avancée par Annick C., en "inventant de toutes pièces un scénario qui inversait les rôles". Il assurait alors que sa victime était en réalité l'agresseuse et lui "la victime", expliquant avoir été réveillé par la jeune femme, lui imposant alors une relation sexuelle.

Un "scénario grotesque" et difficile à entendre pour Annick C., qui vit depuis le viol "avec une cicatrice à l'intérieur d'elle-même". Une blessure qui ne "disparaîtra jamais complètement", d'après les conseils de la victime. "Alors qu'elle passait la nuit au domicile de M. Rozon, la plaignante a dit s'être réveillée parce que l'ancien magnat de l'humour tentait d'avoir une relation sexuelle avec elle. Bien que non consentante, ne se sentant pas la force de résister, elle avait finalement cédé", mentionne-t-elle dans sa plainte.

Visé par des accusations d'agression sexuelle et des plaintes pour viols depuis 2017, Gilbert Rozon avait quitté ses fonctions au sein du télé-crochet de M6 et du festival d'humour.