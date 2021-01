Gims : Pour sa femme Demdem, il retire ses lunettes...

Dans l'émission radio Ça fait du bien présentée par Anne Roumanoff, le récent lauréat d'un NRJ Music Award d'honneur a révélé qu'il s'était déjà amusé à retirer ses lunettes et à se faire passer en agent de sécurité à un de ses propres concerts. Les spectateurs ne l'avaient pas reconnu. "Déjà, tu te dis que c'est impossible. Maintenant que je l'ai dit (...), faut trouver autre chose", a-t-il ajouté. Après cette confidence, les fans de Gims feront preuve de vigilance, surtout qu'il a récemment annoncé la future tournée de la Sexion d'Assaut, son groupe de toujours.

Les fêtes de fin d'année, Gims et Demdem les ont passé en Afrique ! Le couple a posé ses valises à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avant de s'envoler pour Yaoundé, au Cameroun. Gims s'est produit dans les deux capitales et a ainsi retrouvé la scène, après des mois de disette dus à la pandémie de Covid-19 et un concert virtuel à Paris.