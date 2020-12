Gims : Selfie sans lunette, il dévoile enfin son vrai regard

18 ans de carrière, plusieurs millions d'albums vendus (et streamés !), une Victoire de la musique, un spectacle mémorable au Stade de France... Gims compte un palmarès impressionnant. Il a tout de même réussi à conserver une part de mystère grâce à son accessoire fétiche : les lunettes de soleil ! Le rappeur et chanteur les retire, sans pourtant dévoiler ses yeux.

"Je suis le plus souvent sans [ses lunettes de soleil, NDLR], attention... Il y a des rumeurs comme quoi je me douche avec, je dors avec", a plaisanté Gims dans l'émission Ça fait du bien animée par Anne Roumanoff et diffusée sur Europe 1. Ces fameux verres, l'artiste de 34 ans les a retirés, le temps d'un selfie qu'il a publié sur Instagram.

Gims s'est photographié dans une superbe salle de bain en marbre, sans lunettes mais avec les yeux floutés. "I.M.N.T", écrit-il en légende de ses autoportraits. Leur mise en ligne a suscité de nombreuses réactions chez ses abonnés. Son ami rappeur Brulux a commenté "En fait t'es vraiment persuadé que sans tes lunettes personne ne te reconnaît", commentaire suivi d'emojis d'un visage pleurant aux larmes.