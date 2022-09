Gims : Sa femme Demdem ultra-sexy à la Fashion Week, elle rayonne sans lui... mais au bras de Dadju

En général plutôt discrète, souvent entourée de son mari Gims ou de ses amies chanteuses, Demdem attire cette semaine tous les regards ! Mardi 27 septembre, la jeune femme était en effet invitée du défilé Koché en plein coeur de la capitale (dans le cadre de la Fashion Week) et a marqué tous les photographes présents avec une tenue plus que sexy, qui lui allait particulièrement bien.

Vêtue d'un soutien-gorge en cuir noir et d'un pantalon de la même matière, la jeune femme avait complété son look d'un long manteau bleu qui laissait parfaitement apercevoir ses courbes sensuelles. Souriante et sexy, elle a profité de sa place au premier rang pour admirer les tenues des mannequins. Mais, pour une fois, sans Gims : le chanteur, qui vient d'annoncer la sortie de sa nouvelle chanson en hommage aux Bleus pour la Coupe du Monde, n'avait pas fait le déplacement, sûrement pris par sa carrière.

Mais pas de soucis pour elle : la jeune femme avait trouvé le meilleur des cavaliers... son beau-frère, Dadju ! Egalement très stylé en noir, le chanteur était sûrement ravi de partager quelques heures de complicité avec sa belle-soeur. Il faut dire que celui-ci est très proche de Gims, son grand frère, avec qui il partage le même père et avec qui il est déjà monté sur scène plusieurs fois. Tous les deux avaient même réalisé l'un des succès de l'année 2018, la reprise de Bella Ciao avec leurs amis Slimane et Vitaa.