Giovanni Castaldi menacé de mort : son frère Benjamin désabusé, sa compagne Carine Galli inquiète

Giovanni Castaldi a-t-il volontairement adressé un tacle à l'Olympique de Marseille, jeudi soir dans L'Équipe du Soir, où il officie en tant que journaliste ? Les internautes et supporters du club phocéen ne laissent pas le bénéfice du doute au demi-frère de Benjamin Castaldi, fils de Jean-Pierre Castaldi et Corinne Champeval. En effet, ces derniers font de lui leur cible privilégiée depuis sa bourde à l'antenne. En évoquant le classico du mercredi 14 janvier, Giovanni a parlé d'un "PSG-OMerde" avant de rapidement se reprendre : "Euh, OM pardon". Mais le mal était fait et le commentateur sportif a même été menacé de mort sur les réseaux sociaux. "J'ai fourché et à aucun moment mon intention n'a été d'insulter le club. Il faut arrêter cette folie et la parano ! Rien ne justifie les menaces de mort", s'est-il défendu dans la foulée.

Mais rien n'y fait et d'après son frère Benjamin, Giovanni serait grandement affecté par ces attaques virulentes. "Il a eu plus de 600 menaces de mort ! Il m'a appelé parce qu'évidemment il n'est pas bien", a avoué le chroniqueur dans Touche pas à mon poste, vendredi 15 janvier 2021. "Il voulait dire au final 'le match PSG-OM, c'est un match de merde'. Sa langue a fourché. Mais la déferlante qui a suivi sur les réseaux... C'est absolument incroyable".Benjamin Castaldi sait de quoi il parle étant donné qu'il est un habitué des menaces de mort.

Il y a encore peu, il recevait d'horribles messages, le poussant à se mettre, lui et ses proches, sous protection. Mais pour Giovanni, tout cela est très nouveau et il aurait du mal à gérer. "Il s'est excusé, s'est expliqué mais apparemment ce n'est pas suffisant donc ça a été relayé par plein de gens. Je trouve ça dommage... Ça me fait de la peine pour lui parce qu'il n'a pas le cuir aussi épais que moi. D'abord, il est triste, ensuite il a peur on ne va pas se mentir. Même sa compagne qui est journaliste (Carine Galli, NDLR), a annulé un déplacement pour Marseille... Ça a des conséquences, une fois de plus ! C'est très dommageable. Je ne trouve ça pas bien", a déploré Benjamin Castaldi auprès de Cyril Hanouna. Reste désormais à espérer que les supporters les plus vexés calment leurs ardeurs...