Giuseppa enceinte et choquée : elle dévoile le nombre de kilos qu'elle a pris en 5 mois !

Plus heureux et amoureux que jamais, Paga et Giuseppa attendent leur tout premier enfant. Sur les réseaux sociaux, les deux stars de la télé-réalité partagent beaucoup de choses avec leurs abonnés. Ce dimanche 22 janvier 2023, la jeune femme de 21 ans s'est d'ailleurs emparée de son téléphone pour évoquer sa prise de poids depuis le début de sa grossesse. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la future maman a été très étonnée du nombre de kilos qu'elle a pris !

Une grossesse, c'est beaucoup de bonheur mais aussi quelques mauvaises surprises. Entre nausées, jambes lourdes, libido en berne et vergetures apparentes, il y a aussi la prise de poids qui peut considérablement varier selon les femmes. Pour la belle Giuseppa, les kilos supplémentaires restent très raisonnables. Pourtant, la jeune femme ne s'attendait tout de même pas à avoir pris autant de poids... Sur son compte Instagram, elle a pris la parole le dimanche 22 janvier 2023. "Je me suis dis qu'avant d'aller manger, ce serait bien que je me pèse parce que je ne me suis pas pesée depuis... presque le début de ma grossesse. En fait, je ne me suis jamais pesée. Je me suis dit que j'avais dû prendre 2 voire 3 kilos, pas plus parce que franchement, je ne sais pas pourquoi mais je ne vois pas de différence sur mon corps. Je me pèse... et en fait j'ai pris 7 kilos... 7 KILOS !", s'est-elle écriée.

Comment c'est arrivé ?

"Mais ils sont où ces 7 kilos ?! Je suis désolée mais je suis choquée là ! Comment c'est arrivé ? 7 kilos... Parce qu'en fait je ne me suis pas pesée depuis au moins 3, 4 mois. Du coup j'ai l'impression que du jour au lendemain je suis passée de 47 à 54 kilos... Je comprends pas !", a-t-elle continué en riant.

Pour rappel, Paga et Giuseppa ont annoncé qu'ils allaient bientôt être parents le 31 octobre 2022, via une série de photos complètement décalées, sur le thème de Halloween. Depuis, le couple semble sur son petit nuage. Sur Instagram, ils évoquent très souvent leur quotidien et Paga a même récemment dévoilé à quel point cette grossesse a perturbé leur intimité... Mais l'essentiel, c'est que maman et bébé aillent bien !