Glenn Viel surpris dans Top Chef 2022 : "Je ne sais pas travailler comme ça..."

Parmi les grandes nouveautés de Top Chef 2022, l'arrivée très attendue de Glenn Viel. Le chef triplement étoilé remplace Michel Sarran, évincé après sept ans comme juré et coach, auprès de Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Pairet. Lors de la conférence de presse présentant la treizième saison du concours culinaire de M6, Glenn Viel se livre sur cette nouvelle expérience.

Après quelques passages comme chef invité dans Top Chef, il a eu la chance d'être appelé par la production. "Je n'ai pas postulé mais j'avais fait plusieurs apparitions et j'avais pris beaucoup de plaisir à participer. J'ai reçu un coup de téléphone fin juillet pour savoir si ça pouvait m'intéresser, se souvient-il. Bien évidemment j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est un concours bien perçu. Il y a les plus grands chefs du monde. Tout le monde a été super, j'ai été reçu avec bienveillance je remercie toutes les équipes."

Mais entre ses premières apparitions occasionnelles et sa place de chef accompagnant les 15 candidats du programme sur toute la saison, il y a un cap. Glenn Viel révèle ainsi avoir été surpris par les moyens mis en place en coulisses pour le bon fonctionnement du show. "C'est impressionnant tout ce qu'on met en oeuvre pour faire un concours de qualité, très rythmé, les candidats courent tout le temps, il y a des chefs du monde entier... Moi, personnellement, je ne sais pas travailler dans l'instantané et la précipitation, avoue-t-il. J'ai été ébloui ! J'ai vu la complexité des choses, il y a quand même une centaine de personnes sur le plateau qui veille à la sécurité et au bon fonctionnement du concours."

Que l'ex-participant de Chefs, en cuisine et en famille (TMC) se rassure : ses camarades l'ont trouvé très à l'aise. "Il a su parfaitement s'intégrer, nous aussi je pense qu'on l'a parfaitement aidé dans cette mission qui n'est pas facile. L'approche est très différente. Mais ça a pris tout de suite, ça a bien fonctionné. On ne triche pas dans ce genre d'émission. Il y a une belle entente, une belle complicité", assure Philippe Etchebest. De son côté, Paul Pairet a retrouvé le chef qu'il "connaissait un petit peu d'avant" et se souvient de "très bons moments". Une nouvelle équipe qui promet !