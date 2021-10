Gloria Estefan, agressée par son professeur de musique : "J'avais 9 ans lorsque cela s'est produit"

C'est une véritable révélation ! Durant son talk-show Red Table Talk : The Estefans, qu'elle co-présente sur Facebook aux côtés de sa nièce et de sa fille, la chanteuse américaine Gloria Estefan a levé un lourd secret, ce jeudi 30 septembre 2021. Face caméra, la star de 64 ans a révélé avoir été sexuellement abusée durant son enfance.

Au cours d'un épisode intitulé Betrayed by Trusted Adults (Trahie par des adultes de confiance en français, ndlr), la chanteuse est revenue sur cette terrible histoire. "J'avais 9 ans lorsque cela s'est produit et c'était quelqu'un en qui ma mère avait confiance. Il était de la famille, mais pas de la famille proche", a-t-elle dévoilé. Inscrite dans une école de musique, cette dernière a raconté avoir été agressée par un son professeur de musique. Un homme qui avait loué son talent auprès de sa propre mère : "Il a immédiatement commencé à lui dire à quel point j'étais talentueuse et que j'avais besoin d'une attention particulière, puis elle s'est sentie chanceuse qu'il concentre ce genre d'attention sur moi."

Une agression passée sous silence

Hantée par ses souvenirs, Gloria Estefan a partagé les nombreuses remarques faites par son agresseur. "Ton père est au Vietnam, ta mère est seule et je la tuerai si tu lui dis", lui aurait alors indiqué ce dernier. Des menaces lourdes de conséquences faites par cet homme dont elle n'a pas dévoilé l'identité. Apeurée, cette dernière a confié avoir "tenté par tous les moyens de sortir de cette école". Et de poursuivre, face à sa fille et sa nièce, attristées : "J'ai inventé que j'étais malade." Mais suite à cette terrible agression, Gloria Estefan a partagé avoir commencé à perdre ses cheveux tellement elle était stressée à l'idée d'annoncer à sa mère ce qui lui arrive.

Suite à la détresse de sa fille, sa mère a donc appelé les forces de police qui lui ont indiqué de ne pas porter plainte : "Ils ont dit à ma mère de ne pas porter plainte, parce qu'ils ont dit que j'allais subir un traumatisme encore plus grand." Un conseil suivi par sa famille à l'époque et que la chanteuse déplore aujourd'hui.