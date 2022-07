Grand Corps Malade : Qui est la mère de ses enfants Julia, épouse discrète et "forte" ?

Grand Corps Malade alias Fabien Marsaud souffle ses 45 bougies. Un anniversaire qu'il partage avec Julia Marsaud, sa compagne depuis 2006 et avec laquelle il a eu deux enfants : Anis, né en mai 2010 et un deuxième garçon né en août 2013. Mais au fond, qui est Julia, cette épouse si discrète du slameur ?

"C'est une femme forte qui gère aussi bien la famille"

Très discret sur sa vie privée, Grand Corps Malade se livre parfois à de tendres confidences sur sa femme Julia. Invité de Sept à huit sur TF1 le dimanche 6 février dernier, le slameur le plus célèbre de France avait ouvert son coeur vis-à-vis de sa moitié : "Je suis très fier du boulot qu'a ma femme, a-t-il lancé. Elle travaille dans la fonction publique dans une mairie. Elle s'occupe de la vie des gens. Elle fait forcément du social vu son métier. A côté de cela, c'est une femme forte qui gère aussi bien la famille, le temps pour ses enfants et son mari. Je suis tout sauf un macho. A la maison, j'essaye de faire ma part au maximum", a-t-il complété.

Dans une interview accordée à Gala en 2020, l'interprète de Des gens beaux - un titre dédié à la chanteuse Hoshi après ses attaques de la part de Fabien Lecoeuvre - s'était exprimé sur la manière dont il a vécu le confinement du printemps 2020 avec sa femme Julia et leurs deux enfants : "On a bien inversé les rôles. Ma femme continuait à travailler, moi j'étais à l'arrêt. Alors je vous confirme que j'ai géré la maison ! Même si j'ai toujours été un papa très présent, que je n'ai pas découvert mes fils pendant le confinement, je leur ai quand même fait l'école tous les jours CP et CM1."

Littéralement fou amoureux de sa femme, Grand Corps Malade l'a aussi prouvé en chanson notamment dans le titre Dimanche Soir, extrait de son album Plan B sorti en 2018 : "Parce que 120 mois plus tard, je viens encore juste de te rencontrer parce que tu es mon plan A et que tu seras aussi mon plan B. Après dix ans d'un beau voyage où je me rappelle de chaque seconde. Après dix ans qui ont vu naître les quatre plus beaux yeux du monde. C'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir", dit-il dans cette magnifique chanson.