Gratien (Top Chef), jackpot grâce à l'émission : "Je vais devoir refuser l'entrée à des copains..."

Après avoir brillamment remporté Objectif Top Chef, Gratien Leroy a intégré le casting de Top Chef 2020. Le jeune cuisinier a finalement été éliminé et l'édition a été remportée par David Gallienne. Mais un an après la diffusion de cette saison du concours culinaire de M6, le jeune Gratien Leroy lance son restaurant éphémère baptisé L'Éphémère... et complet en à peine un week-end !

Durant quatre week-ends, du 3 au 16 septembre 2021, l'ancien candidat de Top Chef régalera les papilles de clients sur le site de La Macérienne, usine située à Charleville-Mézières et classée aux Monuments Historiques. Et ils sont nombreux à vouloir goûter sa cuisine. "Il y a eu un engouement de dingue, je suis vraiment surpris, et agréablement, bien entendu", a-t-il confié à nos confrères de L'Ardennais. Au total, 544 convives sont attendus !

Gratien Leroy complet : "Je reçois plein de messages de gens dégoûtés"

Gratien Leroy a mis en oeuvre tout ce qui était en son pouvoir afin de satisfaire tout le monde. "On a proposé quatre couverts de plus à chaque service", confesse-t-il, fier de lui. Toutefois, ces efforts ne suffisent pas. Ils sont encore trop nombreux à ne pas avoir réussi à réserver de table. Et il n'y a pas moyen de négocier avec le chef ! "C'est impossible, je vais même devoir refuser l'entrée à des copains qui n'ont pas eu le temps de réserver. Je reçois plein de messages de gens dégoûtés...", assure-t-il.

Ses proches recalés malgré eux auront peut-être l'occasion de rattraper le coup. "Je ne peux pas encore dire exactement quand, mais on va essayer de proposer quelque chose à la fin de l'année ou en début d'année prochaine", conclut l'ex-candidat de la brigade de Philippe Etchebest.

Gratien Leroy n'est pas le seul participant à Top Chef victime de son succès. Le grand gagnant de la douzième saison Mohamed Cheikh affiche complet au Manzili, son restaurant niché au beau milieu du Jardin des Plantes à Paris. De son côté, la finaliste de la même édition Sarah Mainguy a été obligée de recruter du personnel pour faire face à l'affluence. Ah, l'effet Top Chef...