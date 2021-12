Grey's Anatomy : Une star de la série maman pour la première fois, elle présente son bébé

La famille Grey's Anatomy s'agrandit ! Une des stars de la série vient d'accoucher et de donner naissance à son premier enfant. Elle a présenté le bébé sur les réseaux sociaux des milliers de messages de félicitations.

La nouvelle maman en question s'appelle Kelly McCreary. L'actrice de 40 ans et interprète du personnage de Maggie Pierce, demi-soeur de Meredith Grey (jouée par Ellen Pompeo) dans les séries Grey's Anatomy et Station 19 a accouché et donné naissance à un petit garçon. Elle a annoncé l'heureuse nouvelle sur Instagram, où plus de 2 millions de fans la suivent. "Notre tout... Indigo Wren Chatmon is here", a écrit Kelly McCreary en légende d'une photo du bébé, allongée et vêtue d'un body imprimé de motifs floraux. Ses followers ont naturellement réagi, en postant leurs félicitations en commentaires.