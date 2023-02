Guillaume Canet, "bourré" et piégé par Marion Cotillard : une vidéo compromettante bientôt dévoilée

Guillaume Canet a peut-être un CV long comme le bras en termes de cinéma mais cela ne l'empêche pas de lâcher du lest et de vivre comme tout le monde le reste du temps. Le cinéaste de 49 ans sait se lâcher quand il le faut. Il en avait d'ailleurs profité sur le tournage de l'émission Les Recettes Pompettes, présentée à l'époque par Monsieur Poulpe sur Youtube. Le principe ? Cuisiner un menu de chef en ingurgitant les shots de vodka tout au long de la réalisation des recettes. Forcément, le ventre vide et les verres enchaînés montraient les invités comme vous ne les aviez jamais vus.

Guillaume Canet n'oubliera pas ce moment. Encore moins depuis qu'il sait qu'il a été piégé par Marion Cotillard à l'époque. Face à Guillaume Pley dans le média Legend, le papa de Marcel, 11 ans et Louise, 5 ans a raconté la manière dont s'était terminée cette aventure : "On a fini quand même à pisser dans un four, l'émission part en cacahuète total" a-t-il raconté avant d'énoncer la suite. Au cours du tournage, Guillaume Canet avait appelé Marion Cotillard . Cette dernière a visiblement voulu se venger !

"Je suis rentré chez moi, ma meuf m'a filmé et en fait elle m'a fait croire que j'étais en direct sur Instagram, a révélé Guillaume Canet. Et moi, je suis bourré. Et là, j'ai une espèce de fou rire et je ris, je pleure... La vidéo est folle !" Si les images sont pour l'instant sagement gardées par les principaux intéressés, le réalisateur d'Astérix et Obélix, L'empire du milieu fait la promesse de la dévoiler : "Je la posterai un jour ! J'ai une bite tatouée sur le front, je suis dans un état... Et le lendemain, j'ai jamais eu une gueule de bois comme ça !" Cela n'avait apparemment pas empêché Marion Cotillard de le trouver "sexy" en plein tournage.