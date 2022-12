Guillaume et Noémie (L'amour est dans le pré) : le couple prêt à franchir une nouvelle étape de taille !

Pour Guillaume du Limousin, participer à L'amour est dans le pré a été l'aventure d'une vie. Grand timide aux allures de nounours, le jeune agriculteur a fini par trouver l'élue de son coeur en la personne de Noémie. Depuis plusieurs mois maintenant, les amoureux nagent dans le bonheur et ne cessent de partager leurs aventures sur les réseaux sociaux. Dîners en famille, séjours en amoureux, soirée en tête à tête... La vie semble bien douce pour Guillaume et Noémie. Fous amoureux mais lassés de parcourir des centaines de kilomètres pour se voir, les jeunes gens ont donc pris une grande décision.

Sur son compte Instagram, Noémie a délicatement fait savoir qu'elle comptait bientôt investir l'exploitation de son chéri. En story, la belle a posté une photo de son dressing Vinted. "Pour celles qui me demandaient mon Vinted ! Je viens d'ajouter des articles à petits prix. On vide pour un éventuel déménagement...", a-t-elle écrit en légende. Un message agrémenté de deux smileys à l'air mystérieux.

Une histoire d'amour à 100 à l'heure

Si la jeune Ch'tite n'est pas plus rentrée dans les détails, on se doute que les événements risquent de s'enchaîner très vite. Seules deux semaines se sont en effet écoulées depuis que Guillaume avait annoncé que sa belle avait accepté d'emménager avec lui. Qu'à cela ne tienne, Noémie a déjà commencé à préparer ses cartons et ses valises ! Il faut dire que le couple supporte de plus en plus difficilement la séparation. Complices et fusionnels, les tourtereaux essayent tant bien que mal de se voir tous les week-ends, mais la vie ne leur permet pas tout le temps de s'organiser comme ils le souhaitent, et surtout, un week-end est "bien trop court" pour rattraper le temps perdu durant la semaine. "C'est toujours un déchirement de la laisser...", affirmait notamment l'agriculteur sur Instagram, après avoir passé un week-end chez sa belle. Espérons que cet emménagement imminent permette à Guillaume et Noémie de se retrouver très vite pour enfin vivre leur amour à 100% !