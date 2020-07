Guy Ritchie privé de permis de conduire pendant 6 mois après une infraction

Stoppé en plein vol. Alors qu'il était au volant de sa voiture au niveau de Hyde Park, Guy Ritchie a été surpris en train d'envoyer un message avec son téléphone. Le véhicule était certes immobile, mais le réalisateur d'Aladdin a été privé de son permis de conduire pendant six mois. Il a également perdu six points, ce qui fait qu'il lui en reste quinze. Il faut dire qu'il a eu à faire à un véritable justicier des routes de Londres : un certain Mkle van Erp, 48 ans, à la tête d'une chaîne YouTube baptisée CyclingMikey, qui partage des vidéos dans lesquelles ils dénoncent les infractions de ses concitoyens.

Il peut se vanter de rendre sa ville plus safe. En l'espace d'une année, Mike van Erp aurait grillé trois cent cinquante-huit conducteurs, serait responsable de cinq cent soixante-quatorze retraits de points et de l'équivalent de 39 000 euros d'amende. Sa méthode est simple. Il parcourt la ville à vélo équipé d'une caméra GoPro, confronte les fraudeurs à leurs erreurs, puis note leur plaque d'immatriculation et envoie toutes les informations à la police britannique. "Il suffit de remplir un formulaire en ligne et de l'envoyer, explique-t-il à MailOnline. Il faut parfois se rendre au tribunal. J'y suis peut-être allé cinq ou dix fois."

Mike van Erp est professeur de rollers. Il est loin d'être le seul super-héros à deux-roues de Londres, puisque de nombreux habitants tentent comme lui de mettre fin à l'insécurité. S'il souhaite faire de sa ville un endroit sûr, c'est qu'il a perdu son père dans un accident de la route. "Il a été tué par un conducteur ivre quand j'avais 19 ans, raconte-t-il. Je me souviens très bien de lui, c'est pourquoi ce combat me tient à coeur. J'ai obtenu mon premier casque équipé d'une caméra en 2006 et j'ai réalisé tout le potentiel que ça pouvait avoir." Quant à Guy Ritchie, il va falloir qu'il se déplace à vélo ou en Uber pendant quelque temps. Côté budget, ça devrait aller. Le réalisateur se serait récemment payé une jolie intervention chirurgicale...