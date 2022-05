Guy Savoy et Sonia Mabrouk aux obsèques d'Antoine Alléno : le couple discret soudé dans l'émotion

La grande famille de la gastronomie a perdu l'un de ses membres et est en deuil. Moins d'une semaine après la mort tragique d'Antoine Alléno, âgé de seulement 24 ans, nombreux sont les chefs à avoir fait le déplacement en la collégiale Notre-Dame de Poissy, dans les Yvelines, où ont été célébrées les obsèques du fils de Yannick Alléno. Antoine, jeune chef à l'avenir très prometteur, est décédé dans la nuit du dimanche 8 mai, percuté par un chauffard ivre dont le permis avait été suspendu. Antoine Alléno se trouvait arrêté à un feu rouge sur son scooter, dans le 7e arrondissement de Paris, avec une passagère à l'arrière, sortie de l'accident indemne. Rapidement intercepté, le chauffard responsable de la mort d'Antoine était si ivre au moment des faits qu'il ne se souvient de rien... Il a depuis été mis en examen et placé en détention provisoire...

Aux obsèques de son fils, Yannick Alléno a pu compter sur la présence de plusieurs chefs venus le soutenir dans ce moment extrêmement difficile, mais aussi sur celle de Brigitte Macron, très touchée par cette tragédie. Jean-François Piège, accompagné de sa femme Elodie, Christophe Michalak, soutenu par sa femme Delphine, Marc Veyrat, Alain Ducasse, Babette de Rozières et Frédéric Anton étaient tous présents pour honorer une dernière fois la mémoire du jeune Antoine. Guy Savoy (68 ans) avait également fait le déplacement jusqu'à Poissy et le célèbre chef aux trois étoiles n'est pas venu seul dans les Yvelines mais accompagné de sa moitié. Sonia Mabrouk (44 ans) a tenu à être présente dans cette journée délicate. Rares sont les apparitions du couple...

En septembre dernier, alors qu'il était l'invité de Quotidien (TMC), Guy Savoy s'était exprimé sur sa compagne, face à des images de la journaliste affrontant des politiques. Quelques semaines plus tard, Sonia Mabrouk s'était confiée au Journal du dimanche sur son couple. "En semaine, on se voit entre deux services et deux interviews. Il rentre extrêmement tard et je me couche extrêmement tôt : ce sont des moments volés", avait confié celle qui officie sur Europe 1 et sur CNews. Mais pour les obsèques d'Antoine Alléno, les amoureux ont su faire concorder leurs emplois du temps...