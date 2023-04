Guy Savoy, son terrible coup dur après la rupture avec Sonia Mabrouk : les soutiens se multiplient

Le guide Michelin a frappé fort cette année. S'il a gratifié des établissements de nouvelles étoiles, il ne s'est pas gêné pour en retirer d'autres. Notamment à des grands chefs comme Michel Sarran et Guy Savoy. Le premier, déjà éjecté des tournages de Top Chef, a fait face à la sentence lundi 6 mars. La perte de son étoile, l'ancien acolyte de Philippe Etchebest et Hélène Darroze l'a pris comme un affront qui l'a laissé triste. Mais pas question de se laisser abattre. Un mantra qu'a aussi adopté Guy Savoy.

Dans le portrait que lui consacre Libération dans son édition du mercredi 5 avril, Guy Savoy préfère relativiser : "Il y a des choses plus graves dans la vie, des drames personnels, des personnes touchées par la maladie." Si le Guide Michelin représente "cinquante ans de son histoire", Guy Savoy va de l'avant. Cette rage et cette positivité, il se la doit avant tout, mais également aux nombreux messages de soutien qu'il a reçus après le verdict. Des personnalités de tous bords lui ont redonné du baume au coeur, insistant sur le fait que les étoiles ne sont à leurs yeux que des broderies sur une toque.

Parmi eux, l'ancien ministre Dominique de Villepin et l'ex-président de la République François Hollande en plus du chanteur Julien Clerc. Pour preuve que Guy Savoy se porte bien malgré tout, il a conservé son sens de l'humour : "Je ne suis pas un perdreau de l'année. Il paraît que Zelensky (président ukrainien, ndlr) est venu s'inspirer de mon blindage. Ce genre d'événements est intéressant à vivre. Ça rajeunit." Guy Savoy pourrait pourtant accuser le coup après le dernier coup dur qu'il a vécu.

La rupture avec Sonia Mabrouk

Au mois de novembre dernier, à la grande surprise de tout le monde, Sonia Mabrouk nous confiait être séparée de Guy Savoy en indiquant que leur couple n'était "plus d'actualité." Une rupture surprise dont on ignore encore la cause mais qui a sûrement ébranlé les deux ex. Car c'était encore main dans la main et amoureux qu'ils venaient épauler Yannick Alléno quelques mois plus tôt pour les obsèques de son fils Antoine, victime d'un accident de la route. Mais force est de constater que deux étoiles perdues n'empêchent pas Guy Savoy d'être au top.