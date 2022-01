Hapsatou Sy ose un nouveau look original : Vincent Cerutti invité à donner son avis, il se lâche !

Entre Hapsatou Sy et Vincent Cerutti, la séparation est difficile. La business woman est restée au Sénégal avec les enfants du couple Abbie (5 ans) et Isaac (2 ans) tandis que l'animateur a été contraint de rentrer à Paris reprendre le chemin des studios d'enregistrement de M Radio. Toutefois, pour le couple c'est loin des yeux mais près du coeur.

Dimanche 9 janvier 2022, Hapsatou Sy partage une nouvelle photo sur son compte Instagram. La jolie brune qui affichait un carré lisse il y a quelques jours à peine affiche alors une coiffure bien différente. En effet, l'entrepreneuse et chroniqueuse télé se dévoile désormais les cheveux longs coiffés façon dread avec quelques perles or. La charmante quadragénaire opte pour un changement également au niveau de la couleur. Les racines restent noires, mais certaines longueurs sont rouges ! "New Hair baby !!! @instacerutti tu aimes ? Bisous à tous du #Senegal. Si vous voulez la même, vous allez à @hapsatousy_leconceptstore et vous demandez Saly ;-)", écrit-elle en légende.