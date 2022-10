Harper Beckham dans des robes de femmes à 11 ans : looks trop osés pour soutenir sa mère Victoria ?

On ne va pas se mentir. Rares sont les fois où les Beckham ont été inscrits au registre des fashion faux-pas. Si dans les années 1990, le style de l'un des couples les plus glamour du monde a posé question, force est de constater que trente ans plus tard, il a bien évolué. Il faut dire que Victoria Beckham a une réputation à tenir désormais ! La créatrice a lancé sa marque de vêtements il y a quelques années, oeuvres que portent ses meilleures amies telles Eva Longoria mais pas que. Pour la présentation de sa nouvelle collection à la Fashion Week de Paris ce vendredi 30 septembre (une grande première !), Victoria Beckham a jeté son dévolu sur Bella et Gigi Hadid côté podium, mais aussi sur sa fille Harper, côté street.

À seulement 11 ans, Harper Beckham a donc servi de mannequin à sa célèbre maman. Si la décision a de quoi flatter, ces tenues n'étaient peut-être pas une très bonne idée. Elles ont été jugées inappropriées pour elle. Les robes sont certes sublimes mais peut-être un peu trop osées pour une fillette de 11 ans. Ce ne sont pas moins de deux tenues que la fille de Victoria et David Beckham a dévoilées grâce à sa benjamine : la première robe enfilée était pour le défilé. Harper portait une longue robe noire fluide présentant un décolleté assez profond, travaillé avec de la dentelle.

La seconde robe choisie par Victoria Beckham pour Harper à l'after party de son défilé était jaune. Mais elle avait la même forme et le même côté femme fatale que la première tenue portée par la jeune fille. Comme pour casser ce look de grande adopté par Harper, cette dernière ne portait pas d'élégantes chaussures fines mais de grosses paires de baskets, toujours accordées à la couleur de sa tenue.

Si elle est encore trop jeune pour débuter une carrière de mannequin, Harper Beckham va-t-elle suivre la voie de la mode comme sa maman ? Avoir des parents ultra-stylés doit forcément donner des idées. Plus qu'à patienter quelques années avant de savoir si la jeune Harper prendra part aux défilés !