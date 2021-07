Harry Roselmack : Son coup de gueule contre les "salauds" après la défaite des Bleus

Harry Roselmack a poussé une gueulante. En cause, la défaite de l'équipe de France face à la Suisse, le 28 juin dernier à l'Euro 2020 et les remarques racistes, à l'encontre du jeune Kylian Mbappé, qui en ont découlé. Sur Instagram, le journaliste de 48 ans a pris la défense des joueurs et condamné fermement les "ingrats et salauds".

Harry Roselmack voit rouge. Le journaliste de 48 ans a partagé un post sur son compte Instagram. Le présentateur de l'émission Sept à Huit et joker du journal télévisé de TF1, a pris la défense des joueurs de l'équipe de France, rentrés bredouille depuis leur défaite, le 28 juin 2021, face à la Suisse. Le journaliste a également dit tout son soutien aux sportifs, notamment à Kylian Mbappé, auteur du malheureux penalty et victime de moqueries et critiques en tout genre depuis la sortie des Bleus de l'Euro 2020. Comme une lettre ouverte, Harry Roselmack écrit en s'adressant directement aux concernés : "Cher Kylian, Chers Bleus, représenter, servir son pays c'est aussi représenter des ingrats et des salauds. Cela fait partie de la noblesse de la tâche. Au nom de tous les autres que vous faites vibrer, en gagnant le plus souvent, en perdant parfois comme l'impose la loi du sport : MERCI." Un message de respect bourré de bienveillance, qui a séduit l'actrice Sonia Rolland et la journaliste Rokhaya Diallo, présentes dans l'espace commentaires. Mais Harry Roselmack ne s'est pas arrêté là ! Estomaqué par les insultes et le racisme dont Kylian Mbappé a été victime à cause de la défaite de son équipe, il a partagé en story un courrier de Serge Letchimy, député de la Martinique, adressé au Garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti.

Dans cette lettre, l'élu rappelle au ministre de la Justice que les injures à caractère raciste, sur Internet ou non, doivent cesser d'exister. "Il est clair que le travail éducatif qui reste à faire est long", a noté M. Letchimy.

Harry Roselmack a commenté en écrivant "no pasaran" (ils ne passeront pas, en espagnol). D'origine martiniquaise, Harry Roselmack a lui-même été victime de racisme durant sa carrière.

