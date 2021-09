Heather Locklear méconnaissable : la comédienne transformée par la chirurgie

Il s'agit d'une adaptation du best seller du même titre signé par Kristine Carlson et son défunt mari, le docteur Richard Carlson. Une oeuvre littéraire qui est restée en tête des listes de vente pendant cent semaines en Amérique, avec plus de 15 millions de copies vendues à travers le globe. "Ce qui a été compliqué pour moi, c'est que ce rôle me faisait vraiment peur", explique la fiancée de Chris Heisser, qui a accepté de relever le défi, comme le relève le New York Post. L'actrice de 59 ans n'avait plus joué depuis le rôle qu'elle a assuré dans la série Too close to home, en 2016 et 2017. Elle avait, entre temps, connu bien des déboires, dont une overdose et un séjour en rehab...