Heather Locklear sans maquillage : la star de Melrose Place s'assume au naturel

C'est toujours un plaisir d'avoir des nouvelles de la belle Heather Locklear , immense star de la télé des années 80 à 2000. Personne n'a oublié son rôle d'Amanda Woodward, géniale peste manipulatrice dans Melrose Place . Dynastie, Spin City, Scrubs, Hooker et LAX, la sublime blonde a marqué plusieurs générations de téléspectateurs.

Le 18 juin dernier, l'actrice a été aperçue en train de faire le plein d'essence de sa Porsche à Los Angeles. Toute de noir vêtue, la star de 59 ans semblait zen et en pleine forme. Sans maquillage et en tenue sportive, l'ancienne meilleure ennemie de Sydney et Alison dans Melrose Place semble en paix avec elle-même. Ils sont loin, ses multiples ennuis avec la justice

Si côté professionnel, il ne se passe pas grand chose actuellement pour la belle Heather, sa vie personnelle est beaucoup plus mouvementée . En juin 2020, on apprenait même qu' elle allait se marier pour la troisième fois avec Chris Heisser, qu'elle fréquente depuis 2017 mais qu'elle connaît depuis les années 1970. En effet, la comédienne sortait avec Chris dans sa jeunesse, quand ils étaient tous les deux lycéens à la Newbury Park High School.