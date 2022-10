Helena Noguerra et Julie Depardieu : Ce chanteur très célèbre avec qui elles ont été en couple

Voilà bien longtemps qu'il sont inséparables. Julie Depardieu et Philippe Katerine se sont rencontrés en 2010 sur le tournage du film Je suis un no man's land de Thierry Jousse et ils forment, depuis, un couple fort emblématique. Parents de deux enfants, Billy, 11 ans et Alfred, 10 ans, la comédienne et son compagnon ont, pourtant, mis bien longtemps avant de concrétiser leur amour. C'est ce que racontait l'actrice il y a quelques années, avec beaucoup de franchise, dans les colonnes du magazine Paris Match.

Il y a eu une vraie période de séduction

"Nous avons mis plusieurs mois avant de nous embrasser, avouait Julie Depardieu. Il y a eu une vraie période de séduction. Aujourd'hui, cela peut paraître vieux jeu car tout le monde est dans la surconsommation, notamment avec les applications de rencontres. En tout, il nous aura fallu près d'un an pour sortir vraiment ensemble et se considérer en couple. Cela a donné plus d'ampleur à notre relation." Il faut croire que le jeu en valait la chandelle. Aujourd'hui, Philippe Katerine est tant amoureux de la comédienne qu'il n'hésite pas à travailler avec elle quand l'occasion se présente... ou même à inviter beau-papa, Gérard Depardieu, dans ses clips.

C'était un esprit fantastique. Pénible, mais génial

Fut un temps, Philippe Katerine pensait, pourtant, qu'il finirait ses jours avec une autre femme. Avant de croiser la route de Julie Depardieu, en 2010, il avait effectivement été en couple pendant 10 ans avec Héléna Noguerra, la soeur de Lio et maman de Tanel Derard. Fous d'amour, ces deux-là s'étaient même mariés en 1999 - chose qu'il n'a jamais faite avec Julie Depardieu -, puis s'étaient finalement séparés durant l'année 2008. "Je pense que l'amour, c'est une projection qu'on fait sur un inconnu... Il peut arriver que l'autre vous surprenne, dépasse même votre projection, et vous pouvez tenir dix ans. C'est ce qui s'est passé avec Philippe Katerine, résumait Héléna Noguerra pour le magazine Elle. C'était un esprit fantastique. Pénible, mais génial."

Cette séparation était un mal pour un bien pour Héléna Noguerra comme pour Philippe Katerine. Depuis l'automne 2021, la chanteuse et comédienne, qui incarne Isabelle dans la série Le Remplaçant, vit avec son nouveau compagnon Fabien Galthié. La page est donc suffisamment tournée pour que chacun vive son propre chapitre.