Philippe Katerine marié à Helena Noguerra pendant 10 ans : il était "pénible mais génial"

Avant de briller au cinéma, Philippe Katerine a longtemps fait le bonheur de ses fans avec des chansons toutes plus entraînantes que marrantes. Un talent et une originalité qui ont valu au chanteur de 52 ans la reconnaissance du public ainsi qu'une deuxième carrière sur grand écran. Il a notamment joué dans La tour 2 contrôle infernale aux côtés d'Eric Judor et Ramzy Bedia. Une prestation à retrouver ce soir sur C8.

Si tout va bien côté professionnel, la vie amoureuse de l'interprète de Louxor j'adore a quant à elle été plutôt mouvementée. En couple depuis 2010 avec l'actrice Julie Depardieu, il est le père de Billy (né en 2011) et Alfred (né en 2012), mais avant elle, il a connu une romance avec Jeanne Balibar et surtout avec Helena Noguerra. Ensemble, ils se sont mariés en 1999 et partagé une belle et longue histoire, qui pris fin en 2008.

Une relation amoureuse dont Helena Noguerra garde un bon souvenir, malgré les hauts et les bas. "Je pense que l'amour, c'est une projection qu'on fait sur un inconnu... Il peut arriver que l'autre vous surprenne, dépasse même votre projection, et vous pouvez tenir dix ans. C'est ce qui s'est passé avec Philippe Katerine, car c'était un esprit fantastique. Pénible, mais génial", racontait-elle dans une interview pour le magazine Elle à la suite de leur relation.

Nous avons échangé nos personnalités

Par la suite en couple avec le cinéaste Fabrice Du Welz, avec qui elle a rompu en 2019, la Belge de 52 ans était également revenue sur cette histoire avec Phlippe Katerine sur le plateau de l'émission On n'est pas couché, animée par Laurent Ruquier. "On a fait un stage pendant dix ans. En fait je suis devenue le chanteur underground aimé par les Inrocks et lui la chanteuse à paillettes, alors que je postulais à devenir la chanteuse à paillettes populaire et que lui était aimé des Inrocks, dans la marge et underground. Nous avons échangé nos personnalités, nous nous sommes mélangés. Mais c'est très bien comme ça", analyse-t-elle plus de dix ans après leur rupture.

Une relation qui s'est finalement bien terminée entre le doux rêveur, très ami avec Gérard Depardieu, et la soeur de Lio. Des années après, la mère de Tanel, et donc maintenant grand-mère, garde beaucoup de tendresse pour son ancien compagnon, avec qui elle n'a pas dû s'ennuyer !