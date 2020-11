Helena Noguerra s'amuse de ses multiples amants : "Une salle n'y suffirait pas !"

Star du nouveau spectacle La reine de la piste, Helena Noguerra était l'invitée de l'émission On est presque en direct le 28 novembre 2020 sur France 2. Afin de ne pas subir de plein fouet la crise sanitaire, Helena diffuse en direct son spectacle sur internet. Une expérience inédite pour les spectateurs qui peuvent, malgré le contexte difficile, découvrir cette pièce écrite et mise en scène par Pierre Notte.

Taquin, Laurent Ruquier a tenté de savoir si l'artiste invitait quand même discrètement des proches ou des amis dans la salle de spectacle pendant ses représentations. "Il y a des gens qui se glissent ou pas ? Hier soir ? Entre nous, allez sérieux ! Il n'y avait pas une ou deux personnes dans la salle ?", a-t-il questionné son invitée.

Gênée, la comédienne est restée silencieuse et a fait mine de ne pas vouloir répondre. "Ok, il y avait 500 personnes on va dénoncer le spectacle !" a alors plaisanté l'animateur. "30 comme dans les églises ?" s'est amusé ensuite Thierry Lhermitte, également présent sur le plateau.

"Un mari, un amant, une femme, une maîtresse..." a renchéri Helena avant d'être interrompue par Laurent Ruquier qui a déclaré avec beaucoup d'humour : "Ah eh bien,si vous faites venir votre ex-mari et vos amants, ça fait plusieurs rangées !" La soeur de Lio a ensuite répondu avec beaucoup de malice : "Une salle n'y suffirait pas !" tout en ajoutant, au cas où certains la prendrait un peu trop au sérieux... "C'est une blague hein !"

Pour rappel, Helena Noguerra a été en couple pendant huit ans avec Philippe Katerine avant de se mettre en couple avec le cinéaste belge Fabrice Du Welz. En janvier 2019, elle annonçait leur séparation. Helena a également un fils Tanel Derard âgé de 28 ans.