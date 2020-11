Marlène Schiappa moquée pour sa vidéo TikTok : "La mauvaise pub, c'est de la pub quand même"

Le 25 novembre 2020, Marlène Schiappa postait sa toute première vidéo TikTok. Un événement qui avait fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, celle-ci ayant été largement moquée par les internautes. Invitée sur le plateau de l'émission On est presque en direct le 28 novembre 2020, sur France 2, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargée de la Citoyenneté a tenu a expliqué sa démarche. "Je vous explique on fait un partenariat avec TikTok et le ministère de l'Intérieur pour mieux faire connaître, pour les femmes, les possibilités de déposer plainte quand elles sont victimes de violences conjugales et l'idée c'est de parler aux jeunes filles, femmes qui sont sur TikTok et qui ont pas forcément accès à ces infos."

Vous avez fait fort je dois dire

"Ah là vous avez fait fort je dois dire" a alors souffléLaurent Ruquier. Loin de se démonter, Marlène Schiappa a poursuivi : "On s'est dit avec mon cabinet, on doit faire une vidéo pour ce partenariat pour dire que j'ouvre un compte. Mais si j'ouvre juste un compte en disant : 'Bonjour, j'ouvre un compte et il y a un partenariat', tout le monde s'en fout. Personne ne va réagir. Donc il faut faire un truc pour faire un peu matière à débat, à ce qu'on en parle, à moqueries, à ce qu'il y ait des parodies parce que comme ça tout le monde en parlera et le compte sera plus vu." Très fière de sa vidéo, elle a ajouté : "Eh bah on a réussi, on a eu 560 000 vues".

La mauvaise pub, c'est de la pub quand même

L'animateur a ensuite questionné la femme de Cédric Bruguière : "Donc vous êtes une bonne et une grande communicante ?" "There is no bad publicity, il n'y a pas de mauvaise publicité. Kennedy disait quelque chose comme ça en disant ': Bad add, still add'. La mauvaise pub, c'est de la pub quand même. (...) Je veux pas m'autojuger mais j'aime bien la communication, c'est mon métier de base".

Apparemment pas convaincus par la prestation de Marlène, les internautes ont par ailleurs souligné le caractère humoristique de sa vidéo. "Il vaut mieux Schiappa sur TikTok que Darmanin sur Tinder", "Perso je trouve plus rassurant de voir Marlène Schiappa sur TikTok que dans un Ministère", "Marlène Schiappa se lance sur TikTok. Je n'ai pas les mots..., ont ainsi commenté, avec ironie, certains Twittos.