Hélène Darroze endeuillée par la mort de son père : elle évoque leur relation particulière

La fin de l'année 2021 a été difficile pour Hélène Darroze. La populaire cheffe étoilée de 54 ans a perdu son père, Francis Darroze, au mois de novembre. Elle avait alors annoncé la triste nouvelle sur Instagram. "Bon voyage mon petit Papa", écrivait-elle en légende d'une photo de lui.

Sa disparition a été un véritable déchirement pour Hélène Darroze qui a tout appris de la cuisine grâce son père, lui-même cuisinier de profession. "C'est un vide affectif aujourd'hui. On faisait le même métier, son avis, ses conseils étaient importants. On échangeait, il savait de quoi je parlais, j'aimais qu'il soit content de ce que je faisais. Il y avait plus qu'une complicité affective, il y avait aussi une complicité professionnelle. Il était un exemple car il a travaillé avec tellement de passion", a-t-elle confié lors d'un entretien pour Gala paru ce jeudi 10 février 2022.

Bien qu'elle ne se prédestinait pas forcément à une vie derrière les fourneaux, la star de Top Chef a toujours suivi avec admiration le parcours de son père et elle est heureuse aujourd'hui d'avoir hérité de certaines de ses meilleures qualités. "J'ai hérité de sa générosité. Cette propension à vouloir partager, donner du bonheur, plaire par la cuisine, a-t-elle listé pour nos confrères. Il m'a transmis des valeurs. Rechercher le meilleur du produit par exemple. (...) Il m'a aussi transmis le culte du goût puis le sens de la cuisine de partage et d'émotion."

Il a toujours eu du mal à me dire qu'il était fier de moi

Des valeurs qui lui ont fait aimer le métier. Et puis, en devenant une cheffe à succès, Hélène Darroze est certaine d'avoir rendu fier son père Francis, bien qu'il ait toujours gardé ses sentiments pour lui. "Lorsque j'ai décidé de faire ce métier, je pense qu'il était très content mais il ne l'a pas du tout exprimé. Il m'a juste mise en garde en me disant que ce n'était pas facile et que j'allais toujours travailler quand les autres s'amusent. (...) Mon père a toujours eu du mal à me dire qu'il était fier de moi. Il le disait aux autres mais pas à moi. Il me l'a écrit à un moment donné. Il conservait les articles qui m'étaient consacrés et regardait Top Chef", a-t-elle encore partagé avec tendresse.

Francis Darroze avait toutefois fendu sa carapace quand sa fille a reçu une belle récompense. "Je ne me souviens plus de ce qu'il m'a dit pour ma première étoile, mais c'est lui qui m'a annoncé la deuxième. J'étais à New York pour un événement et il m'a appelée en pleine nuit, en pleurs, il n'arrivait pas à parler", s'est-elle remémorée.