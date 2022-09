Hélène Darroze : Face à son poids "très difficile à gérer", elle prend une grande décision !

Les cuisiniers passent le plus clair de leur temps derrière les fourneaux, face à des mets tous plus appétissants les uns que les autres. Et puis, rigueur oblige, ils doivent certainement souvent goûter leurs plats afin de s'assurer qu'ils proposent une assiette de qualité aux clients de leur restaurant. C'est ainsi que certains chefs affichent une silhouette en formes. Hélène Darroze est "l'incarnation de ça", et par "ça" elle veut dire cette tendance des cuisiniers à prendre du poids. Auprès de Jordan de Luxe dans Chez Jordan pour Télé Loisirs, elle évoque son rapport au corps et révèle s'être lancée dans un régime.

"C'est très difficile à gérer, indique l'acolyte de Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel dans Top Chef. J'ai l'air calme, mais du stress j'en ai de temps en temps, donc je grignote facilement. En fin de service quand vous êtes fatigués, c'est 23h, minuit le soir, et vous voyez le plateau de fromage passer... Il faut résister." Face à cette facilité à prendre quelques kilos dans la profession, la charmante blonde de 55 ans a pris une décision : "Je viens de mettre des trucs en place qui ont l'air de pas mal marcher mais maintenant quand je goute des plats (...), je le fais à l'heure du repas, à la place des repas."

Ce n'est pas tout. La maman de Charlotte (15 ans) et Quitterie (12 ans) a décidé d'aller un peu plus loin en surveillant de près son alimentation. Attention pas de régime dit "drastique" pour la cheffe qui ne "tient pas" ce type de privations. "Je suis trop gourmande, trop tentée, trop stressée de temps en temps aussi mais là j'ai une routine qui me va bien, ça commence à aller mieux", indique-t-elle. Et de révéler son petit secret, celui qui, semble-t-il, fait des miracles depuis peu : "Ce que je fais en ce moment, c'est que je commence tous les repas par une grosse salade verte et ça coupe l'appétit (...). Je trouve que ça remplit l'estomac et après, on a moins faim."

Hélène Darroze n'est pas la seule cheffe à changer ses habitudes alimentaires. Jean-François Piège, ex-juré de Top Chef, a perdu pas moins de 30 kilos, grâce à une méthode très efficace, et ce en peu de temps !