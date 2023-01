Hélène de Fougerolles : Cet ex, richissime, qui est aussi la star d'une émission de télé

Hélène de Fougerolles a connu plusieurs histoires d'amour dans sa vie. Et l'un des anciens compagnons de l'actrice de la nouvelle mini-série Les Disparus de la Forêt-Noire (TF1) est aussi une star de la télévision française, vue sur M6.

L'actrice de 49 ans est assez discrète en ce qui concerne sa vie privée. Mais le public n'est pas sans savoir qu'elle a eu une relation avec Marc Simoncini. C'est en 2016 que les anciens tourtereaux avaient officialisé leur idylle, à l'occasion de l'avant-première du film The Revenant. Après avoir posé seule, elle avait été immortalisée en compagnie de l'homme d'affaires à succès. "Si l'on devait cocher toutes les cases, c'est l'homme idéal. Je n'ai jamais vécu une telle évidence", confiait-elle à Télé 7 Jours à l'époque.

Marc Simoncini est le fondateur d'un des premiers sites de communauté francophone iFrance en 1996. C'était le deuxième hébergeur de sites, derrière Multimania. En 2000, il a revendu iFrance à Vivendi pour 45 millions d'euros en cash et 1 000 000 d'actions Vivendi.

Marc Simoncini est ensuite intervenu comme conseil et business angel dans plusieurs startups et en 2001, l'une de ses créations fait du bruit. Il a fondé la plate-forme de rencontres Meetic. L'idée lui est venue lors d'un dîner auquel participaient trois de ses amis divorcés qui lui font part de la difficulté pour les trentenaires de rencontrer le grand amour. Il a ensuite développé ses projets d'investissement. En 2020, sa fortune professionnelle est évaluée par Challenges à 360 millions d'euros, ce qui le positionnait comme la 243e fortune française.

Marc Simoncini, une star de M6

Et surprise, Marc Simoncini est apparu à la télévision à partir de 2020. Il fait en effet partie des investisseurs de l'émission de M6 Qui veut être mon associé ? "Finalement, si on regarde les choses, on a plus de chances de changer les choses en étant entrepreneur qu'en étant politique. Donc il faut continuer ce chemin-là et crier encore plus fort", confiait-il notamment lors de la conférence de presse de la saison 3 (qui a débuté le 4 janvier 2023) comme le rapportent nos confrères de Puremédias.

L'idylle entre Hélène de Fougerolles et Marc Simoncini a duré deux ans. C'est sur Instagram que la nouvelle star de Sam avait annoncé leur rupture. Auparavant, elle était mariée au producteur Éric Hubert, dont elle a divorcé en 2004. De leur union est née Shana (2003). Elle est ensuite restée plusieurs années avec Antoine Arnault. Aux dernières nouvelles, elle est célibataire par choix. "Je m'ennuie assez vite quand je suis en permanence avec quelqu'un. Pour le moment, je n'ai pas envie, ni besoin d'ailleurs, d'être en couple. J'adore même être seule. Je me sens hyper bien", assurait-elle à Nous deux en août dernier.

De son côté, Marc Simoncini est en couple avec une certaine Ingrid (une ex de Bob Sinclar).