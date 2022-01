Qui veut être mon associé ? : Un des experts en couple avec l'ex de Bob Sinclar !

Ce mercredi 26 janvier 2022, M6 diffuse un nouveau numéro de Qui veut être mon associé ?. Comme toujours, ils sont sept chefs d'entreprises à la recherche du meilleur projet dans lequel ils pourraient investir. Parmi eux figure Marc Simoncini, une véritable superstar de l'auto-entreprenariat. À 58 ans, le papa de Seemone (Destination Eurovision 2019) est à la tête d'une fortune professionnelle estimée à 360 millions d'euros en 2020. Il en est arrivé là grâce à son célèbre site de rencontre Meetic fondé en 2002.

Marc Simoncini a tout autant de succès lorsqu'il s'agit de sa vie sentimentale. Après avoir fréquenté de 2016 à 2018 la comédienne Hélène de Fougerolles, le businessman a craqué pour Ingrid Aleman (la soeur d'Aurore Aleman, épouse de Benjamin Castaldi). C'est en 2019 que le couple a officialisé sa relation lors d'une soirée parisienne. Et aux dernières nouvelles, ils filent toujours le parfait amour depuis.

Ingrid Aleman est une habituée de la scène médiatique puisqu'elle a été mariée pendant vingt ans à Bob Sinclar. Avec le DJ, elle a même eu deux enfants, Paloma (17 ans) et Raphaël (20 ans). C'est en 1988 qu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois, lors d'un séjour à la montagne. "J'avais 19 ans, elle 14, autant dire que tout cela est resté très platonique, même si elle était très grande et qu'elle faisait bien plus que son âge", s'était-il souvenu pour le JDD. D'après les informations de Voici à l'époque de leur séparation en 2018, c'est Ingrid Aleman qui aurait pris la décision de quitter soudainement Bob Sinclar. "Bob se couche très tôt, refuse les dîners mondains, sa vie est très ennuyeuse. Trop pour Ingrid qui a envie de vivre et s'amuser. Il ne s'y attendait pas. Il est dévasté, anéanti", expliquait une source anonyme.

Quelques mois plus tard, le DJ semblait toutefois s'être remis de cette rupture. "On refera une interview dans quelque temps, et je te dirai comment ça se passe l'après-mariage quand on est Bob Sinclar, mais c'est pas mal...", déclarait-il à notre micro en 2019, sourire en coin.