Diaporama Qui veut être mon associé ? : Un des experts en couple avec l'ex de Bob Sinclar !

1 / 16 Qui veut être mon associé ? : Un des experts en couple avec l'ex de Bob Sinclar !

2 / 16 Qui veut être mon associé ?, la nouvelle saison sur M6

3 / 16 Exclusif - Bob Sinclar - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche prochain", présentée par M.Drucker et diffusée le 3 octobre © Guillaume Gaffiot / Bestimage

4 / 16 Marc Simoncini et sa compagne Ingrid - Arrivées à la messe funéraire en hommage à Bernard Tapie en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Le 6 octobre 2021 © Jacovides-Moreau / Bestimage

5 / 16 Exclusif - Marc Simoncini - Soirée de lancement du vélo électrique "Angell" par M. Simoncini au Bridge sous le pont Alexandre III à Paris le 19 novembre 2019. © Rachid Bellak/Bestimage

6 / 16 Marc Simoncini et sa compagne Ingrid (ex femme de Bob Sinclar) - Arrivées au défilé Messika x Kate Moss à l'hôtel Ritz à Paris le 3 octobre 2021. © Pierre Perusseau / Bestimage

7 / 16 Exclusif - Prix Spécial - No web - No blog - Bob Sinclar, sa femme Ingrid et leurs enfants Raphaël et Paloma - Cérémonie religieuse - Mariage de Benjamin Castaldi et Aurore Aleman au Mas de La Rose à Eygalières, le 27 août 2016. © Jacovides-Moreau/Bestimage

8 / 16 B.Sinclar, sa femme Ingrid Sinclar et leur fils R.Le Friant sont allés dîner avec T.Blondeau au restaurant Madeo à Hollywood, le 20 novembre 2017.

9 / 16 Exclusif - No web - No blog - Bob Sinclar et sa femme Ingrid - Arrivées à la mairie - Mariage de Benjamin Castaldi et Aurore Aleman à la mairie de Marseille, le 27 août 2016. © Jacovides-Moreau/Bestimage

10 / 16 Marc Simoncini et sa nouvelle compagne Ingrid ( ex-femme de B. Sinclar) - Dîner pour la sortie du "Numéro" 200 au restaurant Rau à Paris le 31 janvier 2019. © Olivier Borde/Bestimage

11 / 16 Marc Simoncini et sa nouvelle compagne Ingrid Sinclar (ex femme de Bob Sinclar) - Célébrités dans les tribunes des internationaux de France de tennis de Roland Garros à Paris, France, le 7 juin 2019. © Cyril Moreau/Bestimage

12 / 16 Marc Simoncini arrive pour le lancement du France Digitale Day et à l'occasion de la deuxième édition du Scale-up Tour, au palais de l'Elysée, à Paris, France, le 17 septembre 2019. © Stéphane Lemouton/Bestimage

13 / 16 Bob Sinclar - Arrivées au défilé Messika x Kate Moss à l'hôtel Ritz à Paris. Le 3 octobre 2021.

14 / 16 Bob Sinclar et son fils Raphaël Le Friant - Soirée caritative "LuisaViaRoma" pour l'UNICEF à Saint-Barthélemy dans les Caraïbes le 29 décembre 2021.

15 / 16 Exclusif - No web - No blog - Bob Sinclar et sa femme Ingrid - Arrivées à la mairie - Mariage de Benjamin Castaldi et Aurore Aleman à la mairie de Marseille, le 27 août 2016. © Jacovides-Moreau/Bestimage