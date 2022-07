Helene Mannarino en larmes pour sa dernière sur LCI : la remplaçante d'Alessandra Sublet très émue

Une nouvelle aventure attend Hélène Mannarino ! Après six ans de bons et loyaux services à la matinale de LCI, la voilà qui rejoint TF1. C'est aux commandes de C'est Canteloup, en remplacement d'Alessandra Sublet qui tire sa révérence, que les téléspectateurs pourront ainsi retrouver la journaliste dès la rentrée. Ce vendredi 15 juillet 2022, Hélène Mannarino a fait ses adieux aux fidèles de son émission, mais aussi à ses collègues. Un moment émouvant...

Elle ne s'y attendait pas. Ses collaborateurs lui ont préparé une belle surprise. L'envoyé spécial de la chaîne d'info dans le Nord a pris la parole en fin de matinale... depuis le quartier d'enfance d'Hélène Mannarino. "C'est là qu'elle a grandi, à Valenciennes", a-t-il lancé tandis que la journaliste ne pouvait retenir ses larmes en plateau. C'est ici qu'elle a passé ses meilleures soirées, de la Star Academy avec son frère. (...) Nous, avec les correspondants de LCI, on voulait te remercier pour cette saison et n'oublie pas de rentrer au bercail de temps en temps." Toujours très émue, Hélène Mannarino indique que cette dernière édition est "très compliquée" à présenter pour elle. Et cela ne s'arrête pas là ! Stefan Etcheverry, son co-présentateur, lui offre un joli bouquet d'hortensias de son jardin. "Le naturel était là, ta fraîcheur était là. On est très heureux d'avoir Hélène à nos côtés en tout cas. Elle va partir chatouiller l'actualité", a-t-il déclaré.

Puis, c'est au tour d'Hélène Mannarino de prendre la parole et d'adresser quelques mots aux téléspectateurs. "Ça fait six ans que j'étais chez LCI, c'est ma plus longue et ma plus belle histoire d'amour. Elle m'a fait grandir, elle m'a fait devenir journaliste, elle m'a accompagnée... Je voudrais remercier Thierry Thuillier [le directeur délégué de LCI, NDLR] qui a cru en moi il y a six ans avec Eric Monier", lâche-t-elle avant de citer de nombreux collaborateurs. Plus encore, elle salue "cette rédaction fantastique". Des années magiques qu'elle "n'oubliera jamais".