Hélène Rollès, gros stress à l'adoption de ses enfants : "Jusqu'à la sortie de l'avion, j'ai eu peur"

Après cinq ans d'absence, Hélène Rollès fait son grand retour en musique avec son nouvel album Hélène : Un amour, disponible ce vendredi 20 août 2021. "Le temps passe vite. Je ne me suis même pas rendue compte que cela faisait déjà cinq ans que je n'avais pas fait d'album", confie la star d'Hélène et les garçons puis des Mystères de l'amour à nos confrères du Parisien. Il faut dire que durant ces années, la chanteuse de 54 ans a profité de ses deux enfants June et Marcus (12 et 10 ans).

"Je me suis beaucoup consacrée à mes enfants pour ne pas rater les moments essentiels de leurs vies", déclare-t-elle. Et aujourd'hui, c'est aussi pour eux qu'elle signe son retour : "Mes enfants ne m'ont pas connue sur scène. La première fois qu'ils m'y ont vue, c'était en Chine, puis à un Olympia, cela n'a rien à voir avec de grandes salles. Là, ils ont 10 ou 12 ans et ils pourront inviter leurs copains." Toutefois, pas question de lui laisser les places proches de la scène... "Mais attention ! Comme le reste de ma famille, je les colle dans le fond et ils ont la consigne de bien se planquer. Je ne veux pas les voir, car cela me stresse trop et, après, je fonds en larmes", explique Hélène Rollès.

June et Marcus font le bonheur de la star. Et elle a mené un combat difficile avant de pouvoir devenir mère. L'interprète du tube Je m'appelle Hélène est passée par l'adoption, et elle se souvient des années après d'une "procédure encore trop compliquée". "J'ai attendu six ans. Aujourd'hui, l'Éthiopie, dont sont originaires mes enfants, a fermé les procédures, les orphelinats. Quel stress cela a été. Jusqu'à la sortie de l'avion, j'ai eu peur, se souvient-elle. Mais le parcours du combattant est vite oublié avec le bonheur indescriptible que cela apporte."

Aujourd'hui, Hélène Rollès et ses deux enfants vivent "dans une forêt à côté d'un petit village" où la star est "tranquille". Car tout ce qui compte pour elle, c'est "l'amour de [ses] enfants, de [ses] parents". "Le reste n'a pas d'importance", ajoute-t-elle. En bref, elle forme avec June et Marcus "une famille heureuse", comme elle le racontait en janvier dernier à Télé 7 Jours.