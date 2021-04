Hélène Rollès maman de deux enfants : leurs visages dévoilés... dans Les Mystères de l'amour !

Hélène Rollès a toujours mis un point d'honneur à préserver ses deux enfants de l'attention du grand public. Alors, accepter qu'ils intègrent le casting des Mystères de l'amour ne fut sans doute pas une mince affaire. Et pourtant, June et Marcus Rollès sont bel et bien les interprètes des nouveaux personnages de la série dans les derniers épisodes, à savoir Kendy et Elina, deux jeunes orphelins recueillis par Hélène, à Love Island, à la suite du naufrage d'un bateau. Leurs noms sont même dans le générique du programme de TMC.

Avec cette percée dans le milieu de la comédie, June (12 ans) et Marcus (10 ans) ont enfin été officiellement présentés à la grande communauté de leur célèbre maman, elle qui avait mis du temps à révéler les avoir adoptés. En effet, ce n'est qu'en 2013 que la comédienne a évoqué pour la première fois ce frère et sa soeur venus d'Ethiopie. Depuis, elle livre de temps à autre quelques rares confidences à ce sujet. "Il s'est passé six ans avant que je puisse aller les chercher à Addis-Abeba. Le côté 'parcours du combattant' n'est pas un mythe, mais il ne faut jamais abandonner, car j'ai été grandement récompensée", a-t-elle par exemple confié pour Télé 7 jours en janvier dernier.

Leur apparition dans Les Mystères de l'amour est d'autant plus étonnante que la fratrie ne semblait pas vouloir suivre les pas d'Hélène Rollès à en croire ses autres déclarations. "Mon fils, qui est le plus jeune des deux, rappe et a un côté artiste, alors que ma fille, collégienne, est plus sportive", rapportait-t-elle. Mais que June et Marcus décident de se lancer sérieusement dans l'acting ou non, la partenaire de jeu de Patrick Puydebat ne pourrait jamais descendre de son petit nuage. "Ils ont le temps de penser à leur avenir. Pour l'instant, tout va bien. Ils sont brillants, équilibrés et gentils. Nous sommes une famille heureuse et je suis heureuse de les avoir dans ma vie."