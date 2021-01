Hélène Rollès, maman de deux enfants adoptés : rares confidences d'une "maman cool"

Hélène Rollès est une femme heureuse. Depuis presque trente ans, elle incarne l'emblématique Hélène dans les séries Premiers baisers, Hélène et les Garçons, Le Miracle de l'amour, Les Vacances de l'amour et actuellement Les Mystères de l'amour. Un rôle qui fait d'elle une star incontournable. Mais pas question pour la comédienne de 54 ans de prendre la grosse tête. Elle a même les pieds bien sur terre grâce à sa vie à la campagne et surtout, à ses deux enfants.



En effet, si elle met un point d'honneur à préserver sa vie privée, Hélène Rollès avait tout de même fini par révéler avoir adopté deux enfants en 2013, un frère et une soeur venus d'Ethiopie et âgés de 8 et 10 ans à l'époque. Un rêve qu'elle a réussi à réaliser, non sans mal. "Il s'est passé six ans avant que je puisse aller les chercher à Addis-Abeba. Le côté 'parcours du combattant' n'est pas un mythe, mais il ne faut jamais abandonner, car j'ai été grandement récompensée", a-t-elle confié pour Télé 7 jours.

Aujourd'hui, cette période incertaine et éprouvante est bien loin derrière elle et la complice de Patrick Puydebat est une mère comme les autres. Avec de bons comme de mauvais côtés. "Je n'ai jamais été aussi fatiguée que le premier mois de leur arrivée", a-t-elle reconnu avec amusement. Et d'ajouter, reconnaissante : "Heureusement, j'ai été aidée et entourée de ma famille et tout s'est bien passé". Hélène est également une maman "vigilante" au fur et à mesure que ses enfants grandissent. "J'impose quelques règles, notamment autour de la consommation des écrans. Je suis vigilante avec ça : pas plus d'une heure de télévision, de téléphone, et de tablette par jour. Mais je reste une maman cool, je crois !", estime-t-elle.

Avec une maman comédienne, il ne serait pas surprenant que la fratrie se lance à son tour dans ce milieu. Mais pour l'heure, une telle carrière ne semble pas franchement d'actualité. "Ils s'y intéressent, même si je leur en parle peu. Mon fils, qui est le plus jeune des deux, rappe et à un côté artiste, alors que ma fille, collégienne, est plus sportive", rapporte-t-elle. Quoi qu'il en soit, rien ne pourra la faire descendre de son petit nuage. "Ils ont le temps de penser à leur avenir. Pour l'instant, tout va bien. Ils sont brillants, équilibrés et gentils. Nous sommes une famille heureuse et je suis heureuse de les avoir dans ma vie", conclut-elle.

