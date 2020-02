Hélène Rollès maman: son choix radical pour eux, tant pis pour les fans

Que ce soit grâce à la musique ou à son personnage dans les séries Hélène et les garçons, Les Vacances de l'amour ou Les Mystères de l'amour, Hélène Rollès a marqué des générations de téléspectateurs. Toujours présente sur les écrans de télévision (sur TMC) avec sa bande, la comédienne de 53 ans ne compte pas refaire de la musique. Et elle a une très bonne excuse.

Interviewée par le magazine TV Grandes Chaînes dont elle fait la couverture, Hélène Rollès a fait de très rares confidences sur ses enfants et a fait savoir qu'elle n'hésitait pas à mettre sa carrière de chanteuse entre parenthèses pour leur consacrer le plus de temps possible. Elle explique : "Je privilégie beaucoup mes enfants. C'est un choix. Je vois tellement de gens regretter de ne pas avoir été présents auprès de leurs enfants et constater que ceux-ci grandissent trop vite. Je ne veux pas me dire ça plus tard." Son dernier album, sobrement appelé Hélène, date de 2016.

La chanteuse et actrice parle peu de ses deux enfants. D'ailleurs, on ne connaît toujours pas leur prénom. Ce que l'on sait en revanche c'est qu'en 2013, elle a adopté en Éthiopie un frère et une soeur, âgés de 8 et 10 ans, à l'issue d'un parcours du combattant de sept longues années.

En 2016, à Télé Star, la star avait confié : "Pour mon équilibre, j'ai besoin de garder ça pour moi. Mais je peux vous dire que j'ai adopté deux enfants magnifiques, très intelligents, en Éthiopie. Forcément, je ne suis pas du tout objective. Et puis, voilà, tout se passe bien." Et, à la même époque, dans C à vous (France 5), Hélène Rollès avait expliqué : "On m'a saoulée pour que je parle de mes enfants, donc j'ai dit que j'avais deux enfants, voilà. (...) Tout le monde m'a dit : 'Faut que tu en dises un peu.' Même ma famille. J'adore parler de mes enfants, mais juste pas devant la caméra."