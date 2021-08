Hélène Rollès, ses enfants dans les Mystères de l'amour : pourquoi elle a "cédé"

Il y a quelques mois, le casting des Mystères de l'amour (TMC) s'est agrandi avec l'arrivée de deux jeunes recrues de choix, à savoir June et Marcus Rollès qui ne sont autres que les enfants d'Hélène Rollès. La star du show a en effet accepté qu'ils la rejoignent sur le tournage pour interpréter Kendy et Elina, deux jeunes orphelins recueillis par Hélène à Love Island, à la suite du naufrage d'un bateau. Impossible alors de ne pas faire le lien avec leur célèbre mère car leurs noms avaient même été ajoutés au générique du programme.

Pourtant, il n'était pas vraiment prévu qu'Hélène Rollès ne laisse sa fille June (12 ans) et son fils Marcus (10 ans) s'exposer ainsi. Mais lorsque la crise sanitaire a éclaté, la comédienne de 54 ans n'a eu d'autre choix que de changer d'avis. Et pour cause, les scènes dans lesquelles la fratrie apparaît ont été tournées à Saint-Martin pendant le confinement. Il était alors inenvisageable pour la partenaire de jeu de Patrick Puydebat de s'envoler sans ses enfants. "J'ai répondu que je devais emmener mes enfants. Il (Jean-Luc Azoulay, ndlr) m'a expliqué qu'il fallait un motif impérieux, comme travailler, pour partir aux Antilles... C'est pourquoi j'ai cédé", a-t-elle confié lors d'une interview pour Télé Star. Et pour elle de reconnaître : "Et ils y ont pris goût".

Reste désormais à savoir si June et Marcus poursuivront sur leur lancée. Mais comme le disait Hélène Rollès lors d'un précédent entretien, ils n'ont pas besoin de se décider tout de suite. "Ils ont le temps de penser à leur avenir. Pour l'instant, tout va bien. Ils sont brillants, équilibrés et gentils. Nous sommes une famille heureuse et je suis heureuse de les avoir dans ma vie", avait-elle déclaré.

Pour rappel, c'est en 2013 que la comédienne a évoqué pour la première fois ses enfants, venus d'Ethiopie et qu'elle a adoptés. "Il s'est passé six ans avant que je puisse aller les chercher à Addis-Abeba. Le côté 'parcours du combattant' n'est pas un mythe, mais il ne faut jamais abandonner, car j'ai été grandement récompensée".