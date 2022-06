Héloïse Martin enceinte : elle dévoile le sexe de son bébé, ses fans avaient vu juste !

Enceinte de son premier enfant depuis environ huit mois, Héloïse Martin, révélée au grand public dans la saga Tamara avec Rayane Bensetti, a dévoilé ce mardi 14 juin le sexe de son bébé. L'actrice sera bientôt mère d'une petite fille ! Elle a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram via un jeu proposé à ses abonnés dans sa story. Pour commencer, la future maman a partagé une photo d'elle et de son compagnon en train d'annoncer le sexe de leur enfant à l'aide d'un fumigène. Mais ce cliché étant en noir et blanc, impossible d'identifier la couleur (rose ou bleu) et donc de connaître le genre du bébé.

"Clique sur la photo pour savoir si c'est une fille ou un garçon" propose t-elle alors à ses fans, en incorporant un lien qui envoie directement sur sa nouvelle publication avec la version originale de la photo. C'est à ce moment-là que tout le monde a su qu'elle accueillera dans les prochains jours une petite fille. Ses abonnés ne s'étaient pas trompés puisqu'ils ont, à 66%, pronostiqué la naissance d'une fille, à en croire la story de l'actrice de 25 ans.