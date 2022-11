Héloïse Martin maman, sa fille de 3 mois victime d'une épidémie ultra violente : "Le sort s'acharne..."

La plus belle et la plus grande émotion de ma vie

À peine âgée de 3 mois, la petite fille lutte de toutes ses forces pour vaincre la maladie. En couple avec un ravissant inconnu, mariée, Héloïse Martin ne se serait jamais douté qu'elle ressentirait ça, un jour, pour un enfant. Le 30 juillet 2022, elle avait annoncé la naissance de son bébé, en dévoilant son prénom, Rose, et en partageant une photographie en noir et blanc sur laquelle on apercevait très légèrement sa fille, de dos, le visage camouflée par sa main. "Amour inconditionnel, expliquait-elle. La plus belle et la plus grande émotion de ma vie..." Si elle vit actuellement de véritables montagnes russes, Héloïse Martin pourra sans doute, bientôt, regarder la petite Rose grandir dans un peu plus de calme. Encore un peu de patience et beaucoup de force pour la mère comme pour la fille...