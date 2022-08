Héloïse Martin maman : L'actrice a accouché, le prénom et la première photo dévoilés !

L'arrivée de la petite Rose avait été annoncée il y a déjà plusieurs mois par l'actrice, complice de Rayane Bensetti dans les deux volets de Tamara. En avril, elle avait en effet publié une photo d'elle en sous-vêtements sur laquelle on distinguait parfaitement son ventre déjà rond et qu'elle avait commentée avec "Mon joli petit secret", expliquant à ses abonnés qu'elle avait hâte de tenir "le plus beau rôle de toute [s]a vie".

C'est désormais chose faite et c'est une nouvelle vie qui commence pour elle et pour le papa du bébé, qu'elle expose très peu et dont on ne connait absolument pas le prénom. Préférant la discrétion, la jeune femme, que l'on a également pu retrouver au théâtre ou dans la série Grand Hôtel, diffusée sur TF1, n'a posté que quelques photos d'eux en train de s'embrasser mais sans ajouter de commentaires. Tous les deux avaient également partagé une jolie journée complice à Roland Garros.

Tous les deux ont en tout cas déjà été félicités par de nombreux internautes pour la naissance de leur beauté : les danseurs Coralie Licata et Chris Marques, que la jeune femme avait connus en participant à la saison 9 de Danse avec les Stars, ont tous les deux laissé un joli commentaire, tout comme deux autres futures mamans, Stéfi Celma et Anais Demaison, qui ne devraient plus tarder à accoucher désormais.

Richard Berry, qui avait joué avec Héloïse Martin au théâtre, a quant à lui noté un détail amusant en commentaires : "Bienvenue à Rose ! À un jour près, nous avions la même date d'anniversaire !", a-t-il écrit avec un coeur.