Hervé (Koh-Lanta) et son jumeau vivent un enfer : l'aventurier "passe pour un con", son frère "importuné"

En 2021, l'édition de Koh-Lanta baptisée Les Armes secrètes a fait grand bruit. Parmi les aventuriers ayant marqué le programme, Hervé. Mais, depuis la diffusion de la célèbre émission de survie sur TF1, le boulanger originaire du Doubs rencontre un sérieux problème. Et son frère jumeau Emmanuel également... Pour l'Est Républicain, ils s'expliquent.

Il n'en avait jamais parlé jusqu'à présent, mais Hervé a un frère jumeau. Avec Emmanuel, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau et ont même exactement la même voix, d'après nos confrères. Alors, souvent, ils sont confondus. En croisant Emmanuel, beaucoup sont persuadés de rencontrer Hervé, l'aventurier aguerri de Koh-Lanta, premier éliminé au conseil après la réunification. Comme cette fois où récemment Emmanuel était installé avec des amis dans un restaurant "paumé de chez paumé" à Froidevaux et que d'autres clients de l'établissement prenaient des photos de lui en cachette. "Ils sont ensuite venus me voir, je leur ai dit que je n'étais pas Hervé mais une fois encore, ils ne m'ont pas cru, regrette Emmanuel. Et ils ont même intercepté une amie qui partait aux toilettes pour lui dire que je n'étais pas sympa, qu'ils voulaient juste une photo pour leurs enfants."

Hervé (Koh-Lanta) et son frère jumeau confondus

C'est là qu'un souci se pose. "Le problème est donc double, lance Hervé. Mon frère est importuné tout le temps et moi, on pense que je suis un sale c** qui a pris la grosse tête. Voilà, on est un peu pris au piège par la situation du coup." De son côté, son frère jumeau ne demande qu'une chose : "Qu'on me croie, maintenant, quand je dis que je n'ai jamais fait Koh-Lanta." Car, depuis la diffusion, il vit un véritable enfer. "Tous les jours, des gens viennent me voir pour un autographe, un selfie, que je sois à pied, à vélo avec mon épouse, à Montbéliard ou à Strasbourg, lance Emmanuel. Au début, je jouais le jeu quelques secondes, pour rire, vu que je sais à peu près répondre à toutes les questions que l'on pose sur Koh-Lanta à Hervé. Mais dès que je dis qu'en fait, je ne suis pas lui, personne ne me croit. J'en arrive même à montrer ma carte d'identité, ou des photos de nous côte à côte, pour le prouver."

Il faut dire qu'entre Hervé et Emmanuel, la ressemblance est bluffante. "En plus, tout le monde m'a dit, après l'émission, que la barbe plus épaisse m'allait bien. Alors, je l'ai laissée comme ça... et du coup, je ressemble encore plus à mon frère", lâche Hervé. Pas de quoi arranger leurs affaires.