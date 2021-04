Hervé (Koh-Lanta 2021) : Maxine et Laure, "les plus hypocrites dans l'histoire" (EXCLU)

L'aventure Koh-Lanta 2021 est terminée pour Hervé. L'aventurier a été éliminé à l'issue de l'épisode du 16 avril. Interrogé par Purepeople, il est revenu sur son aventure.

Que ressentez-vous lorsque vous êtes éliminé ?

De la déception, mais je m'y attendais donc j'ai eu le temps de m'y faire dans ma tête. J'étais triste que cela s'arrête comme ça mais c'est le jeu, il faut l'accepter.

Comprenez-vous les votes de vos camarades ?

Pas du tout bien entendu. Pour moi, c'est une erreur de faire comme ça. Je me sens un peu trahi. Mais je suis bien obligé d'accepter le choix de chacun sinon, je pense qu'on peut en souffrir pendant un moment. J'ai peut-être un recul qui fait que j'ai relativisé. Je fais partie de la saison annulée donc je me dis qu'au moins j'aurais quand même vécu mon Koh-Lanta. Ça me console un peu.

Avec Thomas, vous ne semblez pas vous apprécier. Pourtant, à l'écran on ne voit rien... Que s'est-il passé entre vous ?

Si on ne voit rien, je pense que ça reste privé. Mais oui en effet, Thomas ne m'appréciait pas particulièrement. Après, il faut dire que je suis arrivé sur le camp des Jaunes avec une seule idée en tête, qui était convenue avec tout le monde, c'était de mettre un maximum de votes contre moi et de sortir le collier. J'étais le chef d'équipe donc je me suis dit que c'était à mois d'assumer pour rééquilibrer les choses. J'ai tout fait pour qu'on vote contre moi.

La stratégie des garçons rouges n'a pas beaucoup plu aux filles, ni même aux jaunes. Comprenez-vous ?

Je ne comprends pas. Tout le monde parle d'une stratégie des garçons, mais je ne vois pas ça comme ça. On s'entendait bien donc on ne votait pas les uns contre les autres. Mais on aimait tout autant nos coéquipières donc on voulait avancer un maximum tous ensemble et on s'est battus pour ça. Il n'y avait pas besoin de se sentir menacé et encore moins après la dernière épreuve d'immunité qui était gagnée. Le but, c'était d'être le plus soudés possible. Ça n'a pas été perçu comme ça tant pis, chacun voit les choses comme il les entend.

Pourquoi éliminer les filles avant-tout ?

Demandez aux filles. Si je me souviens bien, la première fille éliminée c'est Candice et le vote vient des filles. Et concernant Magali, les plus hypocrites dans l'histoire ça reste encore les filles [Maxine et Laure,NDLR] qui ont voté contre elle. Il y a quelques garçons qui ont voté contre elle mais pas que.

Sur les réseaux sociaux, les internautes sont choqués et évoquent du sexisme et du machisme de votre part. Qu'avez-vous à répondre à ces critiques ?

Je ne regarde pas les réseaux sociaux mais chacun pense comme il veut. Je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui sont en train de dire que Maxine et Laure sont de belles hypocrites. Chacun a son opinion et c'est comme ça, je laisse chacun se faire son avis.

Lors de son élimination, Candice avait indiqué que peut-être les garçons rouges n'appréciaient pas de recevoir des conseils d'une jeune femme de 25 ans. Qu'en pensez-vous ?

Candice agaçait la majorité d'entre nous, filles ou garçons. Les filles disent aussi qu'elles ne la supportent pas et plus que nous. Personnellement, plein de fois je lui ai dit qu'il ne fallait pas fonctionner de cette manière là, qu'elle allait se mettre tout le monde à dos. J'ai essayé de lui donner tous les conseils du monde mais elle ne m'a pas écouté. Ça ne lui a pas porté chance. Je pense que si elle avait écouté mes conseils, elle serait restée plus longtemps avec nous.

Comment décririez-vous l'ambiance dans l'équipe rouge ?

On a l'impression que c'est tendu mais il y avait une bonne ambiance. On restait tous les soirs autour du feu à discuter. L'ambiance n'était pas pesante et on était très organisés. Chacun mettait sa pierre à l'édifice, c'était plutôt agréable.

Lors du conseil, vous présentez vos excuses à Magali, trop souvent mise de côté. Pourquoi a-t-elle eu cette place de "joker" dès le début ?

C'était la seule sur le camp qui se mettait toujours un peu en retrait. Beaucoup n'appréciait pas ça. Elle s'isolait mais je la comprends un peu, j'ai une femme qui a besoin aussi d'être seule parfois. Donc je comprenais son comportement, je la défendais souvent. Je pense qu'elle s'est souvent sentie sur la sellette et c'est difficile. Ça ne doit pas être évident de vivre une aventure où on croit tout le temps qu'on est sur un siège éjectable. Donc je voulais surtout lui dire de s'accrocher parce que mine de rien, même si elle pensait sortir, je suis sorti avant elle. Donc qu'il fallait qu'elle continue comme ça.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous sur le camp ?

C'était surtout les moments où on ne faisait rien. Je n'ai pas l'habitude de ne rien faire donc je trouvais que le temps ne passait pas.

Participer à Koh-Lanta chamboule une vie. Certains se séparent de leur conjoint, d'autres changent de boulot... En quoi l'aventure a changé votre quotidien ?

Ca n'a rien changé à ma vie. Je suis peut-être plus calme et plus posé qu'avant. Je m'emporte moins vite. mais ça ne m'a pas transformé non plus.

